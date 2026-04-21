تغريدة في غير محلها! .. موعد نهائي كأس الملك يحرج تيو هيرنانديز أمام جمهور الهلال

الزعيم كان قد نجح في الوصول لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في 18 مارس الماضي، بعد الفوز أمام الأهلي في ركلات الترجيح.

ومن المقرر أن يلتقي الهلال في النهائي بالخلود، الذي تأهل لأول مرة في تاريخه، بالفوز أمام الاتحاد؛ حامل لقب النسخة الماضية (2024-2025).

وحتى الآن لم يتحدد بشكل رسمي موعد نهائي الكأس الغالية بين الهلال والخلود، وسط توقعات بأن يكون في أوائل مايو المقبل، بعد وداع الزعيم لدوري أبطال آسيا للنخبة من دور الـ16.