معتز الجمال

موعد مع التاريخ: برشلونة يستلم لقب الدوري في الكلاسيكو بشكل رسمي حال الحسم!

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، حيث يترقب الجميع كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد.

الفريق الكتالوني بقيادة هانز فليك يقف على بعد نقطة واحدة فقط من حسم لقب "الليجا". وفي حال تحقيق التعادل أو الفوز، سيتسلم برشلونة كأس البطولة الجديدة كلياً فور إطلاق صافرة النهاية، في احتفالية استثنائية أعدها الاتحاد الإسباني لتتويج البطل.

  • نقطة واحدة تفصل برشلونة عن التتويج بلقب الليجا

    يدخل فليك وكتيبته هذا اللقاء بهدف واضح، وهو حصد نقطة واحدة على الأقل لضمان التتويج بلقب الدوري الإسباني "الليجا" رسمياً. وإذا نجح الفريق الكتالوني في تحقيق هذا الهدف المنشود وتجنب الخسارة، فإن الجماهير ستكون على موعد مع احتفالية كبرى داخل ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

    وقد أعد الاتحاد الإسباني لكرة القدم كافة الترتيبات اللازمة لهذا السيناريو، وهو ما يؤكده الحضور المقرر لرافائيل لوزان في المقصورة الشرفية للملعب، حيث سيتولى مهمة تسليم كأس البطولة للاعبي برشلونة بمجرد إطلاق حكم اللقاء لصافرة النهاية، حسبما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو".

    بروتوكول التتويج الفوري في الملاعب الإسبانية

    لا يعد تسليم الكأس في نفس يوم حسم اللقب أمراً جديداً في لوائح وبروتوكولات الاتحاد الإسباني لكرة القدم. عادةً، إذا حسم فريق اللقب خارج دياره، يتم تأجيل التتويج للمباراة التالية على ملعبه. ولكن عندما يُحسم اللقب بين الجماهير، يُفضل الاتحاد استغلال الأجواء الاحتفالية لتسليم الكأس فوراً. وقد تكرر هذا السيناريو بنجاح في مناسبات قريبة، أبرزها عندما تُوج ليفانتي بلقب دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي.

    أما السابقة الأشهر في "الليجا" فكانت في موسم 2021-2022، حين احتاج ريال مدريد لنقطة أمام إسبانيول في ملعب "سانتياجو برنابيو"، واكتسح ضيفه برباعية نظيفة ليتسلم الكأس مباشرة ويحتفل مع جماهيره في ليلة استثنائية.

  • كأس جديدة تنتظر بطل الدوري الإسباني

    اللافت للنظر في احتفالية التتويج المرتقبة هو أن الكأس التي ستُرفع في "كامب نو" ستكون نسخة جديدة كلياً وليست الكأس المتداولة بين الأبطال. يعود السبب في ذلك إلى احتفاظ نادي برشلونة بملكية الكأس السابقة بشكل نهائي العام الماضي بعد فوزه بلقبه الثامن والعشرين.

    وقد جاء هذا الاستحواذ بفضل التعديلات التنظيمية التي أقرها رافائيل لوزان. في السابق، كانت الأندية ملزمة بإعادة الكأس للاتحاد قبل نهاية الموسم لتلميعها وصيانتها، ولم يكن يُسمح بالاحتفاظ بها للأبد إلا لمن يفوز باللقب ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متفرقة. لكن اللوائح الجديدة سمحت لبرشلونة بامتلاكها، مما يمهد الطريق لظهور كأس بتصميم متجدد.

    ماذا ينتظر برشلونة بعد التتويج المنتظر؟

    مع اقتراب حسم هذا اللقب التاريخي، تتجه الأنظار مباشرة نحو مستقبل مشروع فليك مع برشلونة. التتويج بالكأس الجديدة -لقب الدوري الثاني على التوالي- سيمنح الفريق دفعة معنوية هائلة للعودة إلى معانقة اللقب الأوروبي الأغلى الغائب منذ سنوات.

