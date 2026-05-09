موعد مع التاريخ: برشلونة يستلم لقب الدوري في الكلاسيكو بشكل رسمي حال الحسم!

يدخل فليك وكتيبته هذا اللقاء بهدف واضح، وهو حصد نقطة واحدة على الأقل لضمان التتويج بلقب الدوري الإسباني "الليجا" رسمياً. وإذا نجح الفريق الكتالوني في تحقيق هذا الهدف المنشود وتجنب الخسارة، فإن الجماهير ستكون على موعد مع احتفالية كبرى داخل ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

وقد أعد الاتحاد الإسباني لكرة القدم كافة الترتيبات اللازمة لهذا السيناريو، وهو ما يؤكده الحضور المقرر لرافائيل لوزان في المقصورة الشرفية للملعب، حيث سيتولى مهمة تسليم كأس البطولة للاعبي برشلونة بمجرد إطلاق حكم اللقاء لصافرة النهاية، حسبما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو".