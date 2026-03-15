يتزين ملعب اتحاد، لاستقبال مباراة هامة وقوية، تجمع بين مانشستر سيتي، أمام ضيفه ريال مدريد، في إياب دور الـ 16 من أبطال أوروبا 2025-2026.

ريال مدريد انتصر في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة ليضع قدمًا في ربع نهائي البطولة، إلا أنّ مانشستر سيتي لا يزال لديه الفرصة متسلحًا بأرضه وجماهيره لقلب الطاولة والعودة في النتيجة.

ولن تكون المهمة سهلة، إذ لم يسبق لكتيبة بيب جوارديولا العودة من خسارة بثلاثية في الذهاب، كما لم يسبق للنادي الملكي أن ودّع المسابقة رغم الفوز في الذهاب بثلاثية.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب دور الـ 16 من أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.