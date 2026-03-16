يستضيف نادي ليفربول نظيره جلطة سراي، في لقاء مرتقب ضمن مباريات إياب دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 على ملعب أنفيلد.

وخسر ليفربول مباراة الذهاب في تركيا بهدف نظيف، ويبحث عن عودة ضد جلطة سراي للتأهل إلى ربع النهائي وعدم تكرار إخفاق الموسم الماضي بالخروج المبكر من البطولة.

وفي حال فاز ليفربول، فسوف يواجه المنتصر من تشيلسي وباريس سان جيرمان في ربع النهائي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ليفربول وجلطة سراي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.