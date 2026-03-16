Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-C1-GALATASARAY-LIVERPOOLAFP
مصعب صلاح

موعد مباراة ليفربول وجلطة سراي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة

يستضيف نادي ليفربول نظيره جلطة سراي، في لقاء مرتقب ضمن مباريات إياب دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 على ملعب أنفيلد.

وخسر ليفربول مباراة الذهاب في تركيا بهدف نظيف، ويبحث عن عودة ضد جلطة سراي للتأهل إلى ربع النهائي وعدم تكرار إخفاق الموسم الماضي بالخروج المبكر من البطولة.

وفي حال فاز ليفربول، فسوف يواجه المنتصر من تشيلسي وباريس سان جيرمان في ربع النهائي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ليفربول وجلطة سراي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة ليفربول وجلطة سراي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    موعد مباراة ليفربول وجلطة سراي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الأربعاء 18 مارس 2026، على ملعب أنفيلد.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

    • إعلان

  • ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وجلطة سراي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة ليفربول وجلطة سراي عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS HD 1 لبث المواجهة بتعليق علي محمد علي.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ليفربول وجلطة سراي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة لقاء ليفربول وجلطة سراي في إياب دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة لقاء ليفربول وجلطة سراي في إياب دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلقالملعب
    ليفربول - جلطة سرايالأربعاء 18 مارس 2026،
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		beIN SPORTS 1علي محمد عليأنفيلد

  • تشكيل ليفربول المتوقع أمام جلطة سراي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026:

    من المتوقع أن يعتمد أرني سلوت على العناصر الآتية:

    التشكيل|4-3-3
    حراسة المرمى جيورجي مامارداشفيلي
    خط الدفاعجيريمي فريمبونج - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ميلوس كيركيز
    خط الوسطكيفن ماك اليستير - ريان جرافينبيرش - دومينيك سوبوسلاي
    خط الهجومكودي جاكبو - هوجو ايكتيكي - محمد صلاح
دوري أبطال أوروبا
ليفربول crest
جلطة سراي crest
0