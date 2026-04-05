مصعب صلاح

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يتزين ملعب سانتياجو برنابيو، لاستقبال مباراة هامة وقوية، تجمع بين ريال مدريد، أمام ضيفه بايرن ميونخ، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

بايرن ميونخ أطاح بفريق أتالانتا من ثمن النهائي، بينما فاز ريال مدريد على مانشستر سيتي في الدور ذاته.

وشهد آخر لقاء بين الفريقين في الموسم قبل الماضي تأهل ريال مدريد على حساب البافاري في نصف النهائي، ولذلك يبحث النادي الألماني عن الثأر وتجاوز هذه العقبة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الثلاثاء 7 إبريل 2026، على ملعب سانتياجو برنابيو.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

    • إعلان

  • ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS 1 لبث المواجهة المرتقبة بتعليق علي سعيد الكعبي.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر تطبيق TOD TV أو خدمة beIN Connect.

    كما يمكن مشاهدة البث من أي مكان في العالم باستخدام Nord VPN.

    شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلقالملعب
    ريال مدريد - بايرن ميونخالثلاثاء 7 إبريل 2026،
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		beIN SPORTS 1علي سعيد الكعبيسانتياجو برنابيو

  • تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2025-2026:

    التشكيل| 4-4-2
    حراسة المرمىأندري لونين
    خط الدفاعألفارو كاريراس - دين هويسين - أنطونيو روديجير - ترنت ألكساندر آرنولد
    الوسط أوريليان تشواميني - جود بيلينجهام - فيديريكو فالفيردي - أردا جولر
    الهجوميفينيسيوس جونيور - كيليان مبابي

  • تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026:

    التشكيل| 4-2-3-1
    حراسة المرمىمانويل نوير
    خط الدفاعجوسيب ستانيشيتش - دايوت أوباميكانو - جوناثان تاه -رافاييل جيريرو
    المحورجوشوا كيميتش - ألكسندر بافلوفيتش
    خط الوسطمايكل أوليسي - سيرج جنابري - لويس دياز
    خط الهجومنيكولاس جاكسون
