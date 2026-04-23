تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
مصعب صلاح

موعد مباراة خيتافي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 والقنوات الناقلة

خيتافي ضد برشلونة
الدوري الإسباني
برشلونة
خيتافي

تعرف على موعد مباراة خيتافي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحل نادي برشلونة ضيفاً ثقيلاً على نظيره خيتافي فوق أرضية ملعب كولسيوم، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

 ويسعى البلاوجرانا لمواصلة زحفه نحو اللقب مع اقتراب الأمتار الأخيرة من عمر المسابقة المحلية.

يدخل النادي الكتالوني هذه المواجهة وهو يتربع على عرش صدارة جدول الترتيب برصيد 82 نقطة، وبفارق مريح يصل إلى 9 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 73 نقطة، مما يجعل النقاط الثلاث في مدريد بمثابة خطوة جبارة نحو الاحتفاظ بلقب الليجا.

من جانبه، لا يبدو خيتافي لقمة سائغة هذا الموسم، حيث يقدم مستويات متميزة وضعت الفريق في المركز السادس برصيد 44 نقطة. ويطمح أصحاب الأرض في استغلال عاملي الملعب والجمهور لعرقلة المتصدر وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز آمالهم في المنافسة على المقاعد الأوروبية الموسم المقبل.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة خيتافي وبرشلونة في الجولة 32 من الدوري الإسباني 2025-2026، القنوات الناقلة، البث عبر الإنترنت والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة خيتافي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟

    موعد مباراة خيتافي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026، هو السبت 25 أبريل 2026، على ملعب كولسيوم.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة والربع مساء بتوقيت السعودية، السادسة والربع  بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة خيتافي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2025-2026، مباراة خيتافي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 تنقل عبر شاشتها. 

    وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS HD 1 لبث المواجهة.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة خيتافي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة لقاء خيتافي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
    خيتافي - برشلونةالسبت 25 أبريل 2026،
    17:15 السعودية، 18:15 الإمارات    		beIN SPORTS 1كولسيوم

  • تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة خيتافي في الدوري الإسباني 2025-2026

    التشكيل| 4-2-3-1
    حراسة المرمىجوان جارسيا
    خط الدفاعكوندي - جيرارد مارتين - باو كوبارسي - بالدي
    المحوردي يونج - بيدري
    خط الوسط الهجوميفيران توريس - داني أولمو - ماركوس راشفورد
    خط الهجومروبرت ليفاندوفسكي
الدوري الإسباني
خيتافي
خيتافي
برشلونة
برشلونة