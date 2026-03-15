Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Live Scores, Stats, and the Latest News
مصعب صلاح

موعد مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في في إياب دور الـ 16 من أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة

يتزين ملعب ستامفورد بريدج، لاستقبال مباراة هامة وقوية، تجمع بين تشيلسي، أمام ضيفه باريس سان جيرمان، في إياب دور الـ 16 من أبطال أوروبا 2025-2026.

وخسر تشيلسي مباراة الذهاب بنتيجة 5-2 ويحتاج إلى تسجيل ثلاث أهداف على الأقل لمعادلة النتيجة، إلا أنّ المواجهة لن تكون سهلة أمام حامل اللقب.

ويبحث باريس سان جيرمان عن الفوز والعبور إلى ربع نهائي، إذ ينتظر المتأهل إلى هذا الدور الفائز من لقاء ليفربول ضد جلطة سراي.

  • ما موعد مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    موعد مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الثلاثاء 17 مارس 2026، على ملعب ستامفورد بريدج.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

    • إعلان

  • ما القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS 1 لبث المواجهة المرتقبة بتعليق أحمد البلوشي.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر تطبيق TOD TV أو خدمة beIN Connect.

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلقالملعب
    تشيلسي - باريس سان جيرمانالثلاثاء 17 مارس 2026،
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		beIN SPORTS 1أحمد البلوشيستامفورد بريدج

  • تشكيل تشيلسي المتوقع أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2025-2026:

    التشكيل | 4-2-3-1
    حراسة المرمىروبرت سانشيز
    خط الدفاعمالو جوستو - ويسلي فوفانا - تريفوه تشالوباه - مارك كوكورييا
    المحورريس جيمس - موسيس كايسيدو
    الوسطكول بالمر - إنزو فيرنانديز - بيدرو نيتو
    الهجوميجواو بيدرو

  • تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026:

    التشكيل|4-3-3
    حراسة المرمىماتفي سافونوف
    خط الدفاعنونو مينديش - ويليان باتوشو - ماركينيوس - أشرف حكيمي
    خط الوسطجواو نيفيس - فيتينيا - زائير إيمري
    خط الهجومكافاراتسخيليا - عثمان ديمبيلي - دوي
دوري أبطال أوروبا
تشيلسي crest
باريس سان جيرمان crest
0