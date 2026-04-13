Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Live Scores, Stats, and the Latest News
Bayern Real Madrid(C)Getty Images
مصعب صلاح

موعد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يتزين ملعب أليانز أرينا، لاستقبال مباراة هامة وقوية، تجمع بين ريال مدريد، أمام مضيفه بايرن ميونخ، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

بايرن ميونخ فاز في إسبانيا بهدفين لهدف، ويطمح لاستغلال عامل الأرض والجمهور للإطاحة بريال مدريد لأول مرة له منذ 2012.

أما ريال مدريد، فيحاول إثبات شخصيته الأوروبية بعد التعثرات المحلية والعودة للفوز والوصول إلى المربع الذهبي في رحلة البحث عن السادسة عشر.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    موعد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الأربعاء 15 إبريل 2026، على ملعب أليانز أرينا.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

    • إعلان

  • ما القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS 1 لبث المواجهة المرتقبة بتعليق عصام الشوالي.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر تطبيق TOD TV أو خدمة beIN Connect.

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلقالملعب
    بايرن ميونخ - ريال مدريدالأربعاء 15 إبريل 2026،
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		beIN SPORTS 1عصام الشواليأليانز أرينا

  • تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026:

    التشكيل| 4-2-3-1
    حراسة المرمىمانويل نوير
    خط الدفاعجوسيب ستانيشيتش - دايوت أوباميكانو - جوناثان تاه -رافاييل جيريرو
    المحورجوشوا كيميتش - ألكسندر بافلوفيتش
    خط الوسطمايكل أوليسي - سيرج جنابري - لويس دياز
    خط الهجومهاري كين

  • تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2025-2026:

    التشكيل| 4-4-2
    حراسة المرمىأندري لونين
    خط الدفاعألفارو كاريراس - دين هويسين - أنطونيو روديجير - ترنت ألكساندر آرنولد
    الوسط أوريليان تشواميني - جود بيلينجهام - فيديريكو فالفيردي - أردا جولر
    الهجوميفينيسيوس جونيور - كيليان مبابي
دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونخ crest
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد