موعد مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في في ذهاب دور الـ 16 من أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة

يتزين ملعب حديقة الأمراء، لاستقبال مباراة هامة وقوية، تجمع بين باريس سان جيرمان، أمام ضيفه تشيلسي، في ذهاب دور الـ 16 من أبطال أوروبا 2025-2026.

تشيلسي تأهل مباشرة لهذا الدور بعد احتلال المركز السادس في مرحلة الدوري، بينما وصل باريس إلى الملحق وأقصى موناكو.

وتعد هذه أول مواجهة بين الفريقين منذ نهائي كأس العالم للأندية والتي فاز فيها تشيلسي بثلاثية وحقق اللقب.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في ذهاب دور الـ 16 من أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.