يتزين ملعب حديقة الأمراء، لاستقبال مباراة هامة وقوية، تجمع بين بايرن ميونخ، أمام مضيفه باريس سان جيرمان، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

باريس سان جيرمان أطاح بفريق ليفربول من ربع النهائي بعد الفوز ذهابًا وإيابًا ليكرس نفسه لعنة ضد الفريق الإنجليزي بعد التفوق عليه في موسمين على التوالي.

أما بايرن ميونخ، فبعد الفوز على ريال مدريد وكسر العقدة ثم تتويجه رسميًا بلقب الدوري الألماني والوصول إلى نهائي كأس ألمانيا، يطمع في تحقيق الثلاثية وفض الشراكة مع برشلونة كأكثر فريق تتويجًا بالثلاثية في التاريخ بواقع 3 مرات.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.