Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
FBL-ENG-PR-MAN CITY-EVERTONAFP
كريم مليم

موعد مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
إيفرتون ضد مانشستر سيتي
إيفرتون

كل ما تريد معرفته عن مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026، والقنوات الناقلة للقاء..

يستضيف ملعب هيل ديكنسون ستاديوم مواجهة مرتقبة بين إيفرتون ومانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يتصدر آرسنال جدول الترتيب برصيد 73 نقطة من 34 مباراة، بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، الذي خاض 33 مباراة ويملك فرصة تقليص الفارق.

أما إيفرتون، فيدخل اللقاء بالمركز الحادي عشر برصيد 47 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن تشيلسي الثامن، وبرينتفورد التاسع، وفولهام العاشر، ما يزيد من أهمية المواجهة في صراع المراكز.

في السطور التالية نستعرض موعد مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي، والقنوات الناقلة، والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

    موعد مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الإثنين الموافق 4 مايو 2026 على ملعب هيل ديكنسون ستاديوم.

    وتنطلق صافرة المباراة الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

    • إعلان

  • ما القنوات الناقلة لمباراة إيفرتون ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

    وخصصت الشبكة القطرية قناة beIN Sports HD1  لنقل مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي.

  • كيف تشاهد مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة المشاهدة عبر الإنترنت يمكن متابعة مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي عبر تطبيق TOD TV أو beIN Connect.

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلقالملعب
    إيفرتون - مانشستر سيتيالإثنين 4 مايو 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		beIN SPORTS 1 HDحفيظ دراجيهيل ديكنسون

  • تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة إيفرتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026

    من المتوقع أن يعتمد بيب جوارديولا، مدرب مانشسترسيتي على العناصر الآتية:

    الخطة4-1-3-2
    حراسة المرمىدوناروما
    الدفاعنونيز- خوسانوف - جيهي - نوري
    الوسطأورايلي
    الوسط الهجوميشرقي - سيلفا - دوكو
    الهجومهالاند - سيمنيو 
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون crest
إيفرتون
إيفرتون
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي