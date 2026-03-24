أحمد مجدي

موعد مباراة إيطاليا وأيرلندا الشمالية في نصف نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة إيطاليا وأيرلندا الشمالية في نصف نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستضيف منتخب إيطاليا نظيره الأيرلندي الشمالي في مواجهة قوية ضمن نصف نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم 2026.

يدخل المنتخب الإيطالي المباراة ولا يريد ترك أي هامش للخطأ، كي لا يغيب "الآتزوري" للمرة الثالثة تواليًا عن المونديال.

في حال فوز إيطاليا بمباراة أيرلندا الشمالية، فسيكنون الخصم التالي هو الفائز من ويلز أو البوسنة والهرسك خارج الديار.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة إيطاليا وأيرلندا الشمالية في نصف نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة إيطاليا وأيرلندا الشمالية في نصف نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم 2026؟

    موعد مباراة إيطاليا وأيرلندا الشمالية في نصف نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم 2026، هو يوم الخميس 26 مارس، على ملعب نيو بالانس أرينا في بيرجامو.

    ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وأيرلندا الشمالية في نصف نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم 2026؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة إيطاليا وأيرلندا الشمالية في نصف نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم 2026 عبر شاشتها.

    المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
    إيطاليا - أيرلندا الشماليةالخميس 26 مارس 2025،
    22:45 السعودية، 23:45 الإمارات    		beIN SPORTS 1نيو بالانس أريناعصام الشوالي

  • التشكيل المتوقع لمنتخب إيطاليا أمام أيرلندا الشمالية في الملحق المؤهل لكأس العالم 2026

    التشكيل| 3-5-2

    حراسة المرمى

    		جيانلويجي دوناروما

    خط الدفاع

    		ريكاردو كالافيوري - جيانلوكا مانشيني - أليساندرو باستوني

    خط الوسط

    		فيديريكو دي ماركو - ساندرو تونالي - مانويل لوكاتيلي - نيكولو باريلا - ماتيو بوليتانو

    خط الهجوم

    		مويس كين - ماتيو ريتيجي
