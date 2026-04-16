Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
أحمد مجدي

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسييداد في نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسييداد في نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستهدف كل من أتلتيكو مدريد وريال سوسييداد تحقيق لقب أول في الموسم الجاري حينما يخوضان مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا الأحد على ملعب "لا كارتوخا" في الأندلس.

أتلتيكو مدريد كان قد نجح في عبور عقبة برشلونة في نصف النهائي بعد التغلب عليه 4-3 في مجموع المباراتين، بينما أقصى ريال سوسييداد جاره الباسكي أتلتيك بيلباو بالفوز عليه بهدفين نظيفين في مجموع المباراتين.

وفي التقرير التالي، نتعرف معًا على موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسييداد في نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسييداد في نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026؟

    موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسييداد في نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026، يوم السبت 18 أبريل 2026على ملعب "لا كارتوخا".

    وتنطلق صافرة المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسييداد في نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026؟

    تمتلك منصة  MBC شاهد حقوق بث مباريات كأس ملك إسبانيا 2025-2026.

    وسوف يتم إذاعة مواجهة أتلتيكو مدريد وريال سوسييداد في نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 عبر تطبيق MBC شاهد.

  • كيف تشاهد مباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسييداد في نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة المشاهدة عبر الإنترنت يمكن متابعة مباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسييداد في نهائي كأس ملك إسبانيا عبر تطبيق  MBC شاهد.

    المباراةالموعدالقنوات الناقلة الملعب
    أتلتيكو مدريد - ريال سوسييداد السبت 18 أبريل 2026،
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات     		MBC شاهدلا كارتوخا

  • تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمباراة ريال سوسييداد في نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026

    من المتوقع أن يعتمد دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد على العناصر الآتية:

    الخطة4-4-2
    حراسة المرمىيان أوبلاك
    الدفاعماتيو روجيري - كليمنت لونجليه - روبن لو نورماند - ناهويل مولينا
    الوسطجوليانو سيموني - كوكي - ماركوس يورنتي - أديمولا لوكمان
    الهجومأنطوان جريزمان - خوليان ألفاريز

  • تشكيل ريال سوسييداد المتوقع لمباراة أتلتيكو مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026

    من المتوقع أن يعتمد بيليجرينو ماتاراتزو مدرب ريال سوسييداد على العناصر الآتية:

    الخطة4-2-3-1
    حراسة المرمىأوناي ماريرو
    الدفاعجون أرامبورو - جون مارتين - آريتز إيلوستوندو - سيرجيو جوميز 
    المحوربينات تورينتيس - كارلوس سولير
    الوسطلوكا سوتشيتش - أندر بارينيتشيا - برايس منديز
    الهجومميكيل أويارزابال
أتلتيكو مدريد crest
ريال سوسييداد crest
