مصعب صلاح

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وآرسنال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة أتلتيكو مدريد وآرسنال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يتزين ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو، لاستقبال مباراة هامة وقوية، تجمع بين أتلتيكو مدريد، أمام ضيفه آرسنال، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

أتلتيكو مدريد نجح في تجاوز برشلونة في ربع النهائي، ويبحث عن الوصول للمباراة النهائية للمرة الأولى منذ 2016 حينما خسر اللقب لصالح ريال مدريد.

أما آرسنال، فلم يخسر أي لقاء في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ويبحث عن فوز جديد والوصول إلى النهائي للمرة الأولى منذ 2006 حينما خسر اللقب لصالح برشلونة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة أتلتيكو مدريد وآرسنال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة أتلتيكو مدريد وآرسنال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    موعد مباراة أتلتيكو مدريد وآرسنال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الأربعاء 29 أبريل 2026، على ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وآرسنال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة أتلتيكو مدريد وآرسنال عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS 1 لبث المواجهة المرتقبة بتعليق حفيظ دراجي.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة أتلتيكو مدريد وآرسنال في ذهاب نصف دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة أتلتيكو مدريد وآرسنال في ذهاب نصف دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر تطبيق TOD TV أو خدمة beIN Connect.

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلقالملعب
    أتلتيكو مدريد - آرسنالالأربعاء 29 أبريل 2026،
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		beIN SPORTS 1حفيظ دراجيطيران الرياض ميتروبوليتانو

  • تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام آرسنال في دوري أبطال أوروبا 2025-2026:

    التشكيل |4-4-2
    حراسة المرمىخوان موسو
    خط الدفاعناهويل مولينا - روبين لو نورماند - كليمون لونجليه - ماتيو روجيري
    خط الوسطجوليانو سيميوني - كوكي - ماركوس يورينتي - تياجو ألمادا 
    خط الهجومجوليان ألفاريز - أنطوان جريزمان

  • تشكيل آرسنال المتوقع أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026:

    التشكيل|4-2-3-1
    حراسة المرمىدافيد رايا
    خط الدفاعكريستيان موسكيرا - ويليام ساليبا - جابرييل - بييرو هينكابي
    المحورمارتن زوبيميندي - ديكلان رايس
    الوسط الهجومينوني مادويكي - كاي هافيرتز - جابرييل مارتينيلي
    خط الهجومفيكتور جيوكيرس
