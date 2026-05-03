يتزين ملعب الإمارات، لاستقبال مباراة هامة وقوية، تجمع بين آرسنال، أمام ضيفه أتلتيكو مدريد، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في طيران الرياض ميتروبوليتانو، مما يجعل كل الحظوظ ممكنة للفريقين.

أما آرسنال، فلم يخسر أي لقاء في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ويبحث عن فوز على ملعبه والوصول إلى النهائي للمرة الأولى منذ 2006 حينما خسر اللقب لصالح برشلونة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة آرسنال وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.