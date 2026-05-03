Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-ARSENALAFP
مصعب صلاح

موعد مباراة آرسنال وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا
آرسنال ضد أتلتيكو مدريد
آرسنال
أتلتيكو مدريد

تعرف على موعد مباراة آرسنال وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يتزين ملعب الإمارات، لاستقبال مباراة هامة وقوية، تجمع بين آرسنال، أمام ضيفه أتلتيكو مدريد، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في طيران الرياض ميتروبوليتانو، مما يجعل كل الحظوظ ممكنة للفريقين.

أما آرسنال، فلم يخسر أي لقاء في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ويبحث عن فوز على ملعبه والوصول إلى النهائي للمرة الأولى منذ 2006 حينما خسر اللقب لصالح برشلونة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة آرسنال وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة آرسنال وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    موعد مباراة آرسنال وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الثلاثاء 5 مايو 2026، على ملعب الإمارات.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

    • إعلان

  • ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة آرسنال وأتلتيكو مدريد عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS 1 لبث المواجهة المرتقبة بتعليق عصام الشوالي.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة آرسنال وأتلتيكو مدريد في إياب نصف دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة آرسنال وأتلتيكو مدريد في إياب نصف دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر تطبيق TOD TV أو خدمة beIN Connect.

    كما يمكن مشاهدة البث من أي مكان في العالم باستخدام Nord VPN.

    شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلقالملعب
    آرسنال - أتلتيكو مدريدالثلاثاء 5 مايو 2026،
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		beIN SPORTS 1عصام الشواليالإمارات

  • تشكيل آرسنال المتوقع أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026:

    التشكيل|4-2-3-1
    حراسة المرمىدافيد رايا
    خط الدفاعبن وايت - ويليام ساليبا - جابرييل - بييرو هينكابي
    المحورمارتن زوبيميندي - ديكلان رايس
    الوسط الهجومينوني مادويكي - كاي هافيرتز - جابرييل مارتينيلي
    خط الهجومفيكتور جيوكيرس

  • تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام آرسنال في دوري أبطال أوروبا 2025-2026:

    التشكيل |4-4-2
    حراسة المرمىيان أوبلاك
    خط الدفاعناهويل مولينا - روبين لو نورماند - كليمون لونجليه - ماتيو روجيري
    خط الوسطرودريجو ميندوزا - كوكي - ماركوس يورينتي - أديمولا لوكمان 
    خط الهجومألكسندر سورلوث - أنطوان جريزمان
دوري أبطال أوروبا
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال
أتلتيكو مدريد crest
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد