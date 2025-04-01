كل ما تريد معرفته عن مباراة الهلال والأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 والقنوات الناقلة....

يستمر الأهلي في رحلة الدفاع عن لقبه القاري حينما يحل ضيفاً على جاره الهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024-2025.

الأهلي تأهل عن وصافة المجموعة الثالثة خلف أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، بينما الهلال تأهل متصدرًا لمجموعته، وأنتهى لقاء الذهاب بانتصار متواضع للمارد الأحمر بهدف دون رد، لتُصعب أكثر لقاء العودة على الفريقين.

وسوف يواجه الصاعد من هذا الدور الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز والترجي التونسي في نصف نهائي البطولة.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال والأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 والقنوات الناقلة.