موعد مباراة النصر القادمة ضد الوصل في ربع نهائي دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 والقنوات الناقلة

يحتضن استاد زعبيل في دبي، مواجهة بين الوصل الإماراتي والنصر السعودي، في مباراة هامة ضمن مواجهات ربع نهائي من دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026.

وكان من المقرر خوض المباراة بنظام الذهاب في إياب في مارس الماضي، لكن تأجلت البطولة بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية والتي ألقت بظلالها على دول الخليج، ليتقرر بعدها خوض بطولة مجمعة في دبي.

ويبحث العالمي عن التتويج بلقب جديد في ظل منافسته وصدارته لدوري روشن السعودي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر القادمة ضد الوصل في ربع نهائي في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.