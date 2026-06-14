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مصعب صلاح

موعد مباراة المغرب القادمة ضد اسكتلندا في كأس العالم 2026 .. والقنوات الناقلة

المغرب
كأس العالم
إسكتلندا ضد المغرب
إسكتلندا

كل ما تريد معرفته عن موعد مباراة المغرب القادمة في الجولة الثانية من مباريات كأس العالم 2026 ضد اسكتلندا بعد التعادل مع البرازيل

يترقب جمهور المغرب مواجهة منتخب بلاده المقبلة في كأس العالم 2026 حينما يلعب ضد اسكتلندا في الجولة الثانية من المونديال على ملعب "جيليت" في مدينة بوسطن الأمريكية.

المنتخب المغربي تعادل في افتتاح المونديال بهدف لمثله ضد البرازيل، ويبحث عن تقديم نسخة أفضل من 2022 بهدف تحقيق إنجاز أكبر للكرة العربية والإفريقية.

ونجح منتخب اسكتلندا في تحقيق أول انتصار له في كأس العالم منذ 1990 بعدما فاز على هايتي وتصدر المجموعة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة المغرب القادمة ضد اسكتلندا في الجولة الثانية من مباريات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة.

  • ما موعد مباراة المغرب القادمة ضد اسكتلندا في كأس العالم 2026؟

    موعد مباراة المغرب القادمة ضد اسكتلندا في كأس العالم 2026 هو يوم السبت الموافق 20 يونيو 2026 على ملعب جيليت في بوسطت.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساء 19 يونيو 2026 بتوقيت المغرب.

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  • ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب القادمة ضد اسكتلندا في كأس العالم 2026؟

    تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس العالم بشكل حصري في الشرق الأوسط، لذا يمكنك مشاهدة مباراة المغرب القادمة ضد اسكتلندا في كأس العالم 2026، عبر شاشتها.

    وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN Max 1  بتعليق جواد بدة وbeIN Max 2.

  • كيف تشاهد مباراة المغرب القادمة ضد اسكتلندا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة المغرب القادمة ضد اسكتلندا في كأس العالم 2026 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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    المباراةالموعد القنوات الناقلةالتعليقالملعب
    المغرب - اسكتلنداالسبت 20 يونيو 2026
    01:00 السعودية، 02:00 الإمارات    		beIN Max 1جواد بدةجيليت - بوسطن
    beIN Max 2-
كأس العالم
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إسكتلندا
إسكتلندا
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المغرب
المغرب