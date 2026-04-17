موعد مباراة الأهلي القادمة في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 والقنوات الناقلة

وصل الأهلي السعودي للمرة الثانية على التوالي إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 بعد التغلب على فيسيل كوبي.

قلعة الكؤؤس قدمت نسخة مميزة في أبطال آسيا للنخبة وأطاحت بنادي فيسيل كوبي بهدفين لهدف، لينتظر الفائز من شباب أهلي دبي وماتشيدا لمعرفة الطرف الآخر في المباراة النهائية.

وكان الأهلي أول من فاز بأبطال آسيا للنخبة بالمسمى الجديد وقادر على الحفاظ على لقبه والتتويج به للعام الثاني على التوالي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، القنوات الناقلة وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.