كريم مليم

موعد قرعة خليجي 27.. تصنيف المنتخبات والقنوات الناقلة

تُسحب غدًا الثلاثاء قرعة النسخة السابعة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 27"، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، وسط ترقب جماهيري كبير لمعرفة مسار المنتخبات المشاركة في البطولة الخليجية المرتقبة.

ومن المقرر أن تُقام مراسم سحب القرعة في ميدان الثقافة بمبنى مركز الفنون التابع لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة التاريخية.

وتُعد بطولة كأس الخليج العربي واحدة من أبرز البطولات الإقليمية في المنطقة، إذ تُقام كل عامين بمشاركة منتخبات دول الخليج العربي. 

وكانت النسخة الأولى قد أُقيمت عام 1970 في البحرين، عقب دورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها المكسيك، بمشاركة أربعة منتخبات فقط في ذلك الوقت.

ومع مرور السنوات، انضمت بقية منتخبات الخليج العربي إلى البطولة تدريجيًا، حتى ارتفع عدد المنتخبات المشاركة إلى ثمانية منتخبات، وهو النظام المعتمد حتى النسخة الحالية.

ونستعرض لكم فيما يلي موعد قرعة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 27" وكل ما تريد معرفته عن البطولة.

  • ما موعد قرعة خليجي 27؟

    تُسحب غدًا الثلاثاء قرعة النسخة السابعة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 27"، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة الممتدة من 23 سبتمبر/أيلول حتى 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبلين.

    ومن المقرر أن تُقام مراسم القرعة عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية، وذلك في ميدان الثقافة بمبنى مركز الفنون التابع لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة التاريخية.

    وسيحضر مراسم سحب القرعة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، إلى جانب عدد من مسؤولي الاتحاد، وممثلي المنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة، إضافة إلى مجموعة من نجوم كرة القدم الخليجية السابقين.

    الحدثالموعدالمكان
    قرعة خليجي 27الثلاثاء 19 مايو 2026
    16:00 السعودية، 17:00 الإمارات    		ميدان الثقافة - السعودية
  • ما القنوات الناقلة لقرعة خليجي 27؟

    تقرر بث قرعة خليجي 27 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا القناة الإخبارية المفتوحة.

    الحدثالقنوات الناقلة
    قرعة خليجي 27beIN Sports
    TOD TV

  • ما نظام قرعة خليجي 27؟

    ووفقًا للائحة التنظيمية الخاصة ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27"، سيتم توزيع المنتخبات المشاركة على 4 مستويات، وذلك استنادًا إلى التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتاريخ الأول من أبريل/نيسان الماضي.

    وبحسب آلية سحب القرعة، سيتم اختيار منتخب واحد من كل مستوى ليكون ضمن كل مجموعة، ما يعني أن المنتخبات الموجودة في المستوى ذاته لن تواجه بعضها البعض خلال الدور الأول من البطولة.

    وستُقسم المنتخبات المشاركة إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، على أن تُقام مباريات الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، حيث يواجه كل منتخب المنتخبات الثلاثة الأخرى في مجموعته.

    ويتأهل إلى الدور نصف النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إذ يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية، بينما يواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف المجموعة الأولى.

    ويتأهل الفائزان من مواجهتي نصف النهائي إلى المباراة النهائية، التي سيتم خلالها تحديد بطل النسخة السابعة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم.

  • ما المنتخبات المتأهلة إلى خليجي 27؟

    تشارك في منافسات النسخة السابعة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 27" ثمانية منتخبات خليجية، وهي: المنتخب القطري، والمنتخب العراقي، والمنتخب السعودي مستضيف البطولة، إلى جانب منتخب الإمارات، والمنتخب العماني، ومنتخب البحرين، إضافة إلى المنتخب الكويتي والمنتخب اليمني.

    وتترقب الجماهير الخليجية منافسات قوية ومثيرة في البطولة، في ظل الحضور التاريخي الكبير للمنتخبات المشاركة وما تمتلكه من أسماء بارزة وخبرات واسعة على مستوى كرة القدم الخليجية.

  • ما تصنيف المنتخبات المشاركة في قرعة خليجي 27

    ووفقًا للائحة التنظيمية الخاصة ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27"، سيتم توزيع المنتخبات المشاركة على أربعة مستويات، وذلك اعتمادًا على التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتاريخ الأول من أبريل/نيسان الماضي.

    ويضم المستوى الأول المنتخب القطري، الذي يحتل المركز 55 عالميًا، إلى جانب المنتخب العراقي صاحب المركز 57 عالميًا، أما المستوى الثاني، فيضم المنتخب السعودي المصنف في المركز 61 عالميًا، ومنتخب الإمارات الذي يحتل المركز 68 عالميًا.

    وفي المستوى الثالث، جاء المنتخب العماني في المركز 79 عالميًا، برفقة منتخب البحرين الذي يحتل المركز 91 عالميًا، في المقابل، يضم المستوى الرابع المنتخب الكويتي صاحب المركز 134 عالميًا، إضافة إلى المنتخب اليمني الذي يحتل المركز 149 عالميًا.

    التصنيف الأولالتصنيف الثانيالتصنيف الثالثالتصنيف الرابع
    قطرالسعوديةالبحرين الكويت
    العراقالإماراتعماناليمن

  • ما هي المدن والملاعب المستضيفة لبطولة خليجي 27؟

    تستضيف مدينة جدة منافسات بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27"، حيث تُقام مباريات البطولة على ملعبي مدينة الملك عبد الله الرياضية واستاد الأمير عبد الله الفيصل.

    وتُعد هذه النسخة هي الخامسة من البطولة التي تُقام تحت مظلة اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، منذ تأسيس الاتحاد للإشراف على تنظيم البطولة الخليجية بشكل رسمي.

    المدينةالملعبالسعة
    جدةمدينة الملك عبد الله الرياضية62,345
     الأمير عبد الله الفيصل 27,000