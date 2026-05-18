موعد قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2027.. تصنيف المنتخبات والقنوات الناقلة

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” إقامة مراسم قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 في مصر، وذلك ضمن التحضيرات الخاصة بالبطولة القارية التي تستضيفها كل من كينيا وتنزانيا وأوغندا عام 2027.

ومن المقرر أن تُقام بطولة كأس أمم أفريقيا "باموجا 2027" بشكل مشترك بين كينيا وأوغندا وتنزانيا، خلال الفترة الممتدة من 19 يونيو/حزيران وحتى 17 يوليو/تموز 2027.

وتحمل هذه النسخة طابعًا تاريخيًا، إذ تُعد المرة الأولى التي تُنظم فيها البطولة القارية بمشاركة ثلاث دول مستضيفة، كما تمثل عودة كأس أمم أفريقيا إلى منطقة شرق أفريقيا للمرة الأولى منذ 51 عامًا، ما يمنح الحدث أهمية خاصة على المستويين الرياضي والجماهيري.

وتُقام مراسم القرعة بحضور عدد من أساطير كرة القدم الأفريقية الذين سيشاركون في الحدث، يتقدمهم الحارس المصري السابق عصام الحضري، إلى جانب الإيفواري ماكس جراديل، والنيجيري ويليام تروست إيكونج، بالإضافة إلى النجم الكونغولي تريزور مبوتو.

ومن المنتظر أن تحظى مراسم القرعة بمتابعة جماهيرية وإعلامية واسعة في مختلف أنحاء القارة الأفريقية، في ظل حالة الترقب الكبيرة لمعرفة مسار المنتخبات المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا، التي ينتظر أن تشهد منافسة قوية بين أبرز المنتخبات الأفريقية الطامحة للوصول إلى البطولة القارية الأهم على مستوى المنتخبات.

ونستعرض لكم فيما يلي كل ما تريد معرفته عن قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2027.

  • ما موعد قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2027؟

    الحدثالموعدالمكان
    قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2027 الثلاثاء 19 مايو 2026
    15:00 السعودية، 16:00 الإمارات    		6 أكتوبر - مصر
  • ما القنوات الناقلة لقرعة تصفيات أمم أفريقيا 2027؟

    تقرر بث قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2027 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا القناة الإخبارية المفتوحة.

    كما ستُنقل مراسم القرعة مباشرة عبر قناة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على منصة يوتيوب "CAF TV".

    الحدثالقنوات الناقلة
    قرعة تصفياب أمم أفريقيا 2027beIN Sports
    TOD TV

  • ما نظام قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2027؟

    سيتم تقسيم المنتخبات الـ48 المشاركة في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 إلى 12 مجموعة، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات القارية.

    وستشارك منتخبات كينيا وأوغندا وتنزانيا في التصفيات، رغم ضمان تأهلها مسبقًا إلى البطولة بصفتها الدول المستضيفة للنسخة المقبلة، ما يعني أن منتخبًا واحدًا فقط من مجموعتها سيتأهل رفقة أصحاب الأرض إلى النهائيات.

  • ما المنتخبات المتأهلة إلى تصفيات أمم أفريقيا 2027؟

    المنتخبات المشاركة في القرعة هي:  "الجزائر، أنجولا، بنين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، الرأس الأخضر، أفريقيا الوسطى، جزر القمر، الكونغو، الكونغو الديمقراطية، مصر، غينيا الاستوائية، إريتريا، إثيوبيا، الجابون، جامبيا، غانا، غينيا"

    "غينيا بيساو، كوت ديفوار، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، ليبيا، مدغشقر، مالاوي، مالي، موريتانيا، المغرب، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، السنغال، سيراليون، الصومال، جنوب إفريقيا، جنوب السودان، السودان، تنزانيا، توجو، تونس، أوغندا، زامبيا، وزيمبابوي".

  • ما تصنيف المنتخبات المشاركة في قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2027

    أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم التصنيف الرسمي للمنتخبات المشاركة في قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، والذي شهد عدة مفاجآت بارزة، أبرزها غياب غانا والرأس الأخضر عن المستوى الأول، رغم نجاحهما في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

    واعتمد الاتحاد الأفريقي في تصنيفه على أحدث ترتيب صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث ضم المستوى الأول مجموعة من أقوى المنتخبات في القارة، يتقدمها المغرب والسنغال ومصر والجزائر ونيجيريا وكوت ديفوار والكاميرون.

    وجاء تراجع منتخب غانا إلى المستوى الثاني نتيجة إخفاقه في التأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2025، بعدما احتل المركز الأخير في مجموعته خلف منتخبات أنجولا والسودان والنيجر، في واحدة من أسوأ المشاركات القارية لمنتخب “النجوم السوداء”.

    وجاء تصنيف المنتخبات المشاركة في قرعة التصفيات على النحو التالي:

    المستوى الأول: المغرب، السنغال، نيجيريا، الجزائر، مصر، كوت ديفوار، تونس، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية، مالي، جنوب إفريقيا، بوركينا فاسو.

    المستوى الثاني: الرأس الأخضر، غانا، غينيا، الجابون، أوغندا، أنجولا، بنين، زامبيا، موزمبيق، مدغشقر، غينيا الاستوائية، جزر القمر.

    المستوى الثالث: كينيا، ليبيا، تنزانيا، النيجر، موريتانيا، جامبيا، السودان، سيراليون، ناميبيا، توجو، مالاوي، رواندا.

    المستوى الرابع: زيمبابوي، غينيا بيساو، الكونغو برازافيل، إفريقيا الوسطى، ليبيريا، بوروندي، إثيوبيا، ليسوتو، بوتسوانا، جنوب السودان، إريتريا، الصومال.

    التصنيف الأولالتصنيف الثانيالتصنيف الثالثالتصنيف الرابع
    المغربالرأس الأخضركينيا زيمبابوي
    السنغالغاناليبيا غينيا بيساو 
    نيجيريا غينياتنزانيا الكونو برازافيل 
    الجزائرالجابونالنيجر إفريقيا الوسطى 
    مصرأوغنداموريتانيا ليبيريا 
    كوت ديفوارأنجولاجامبيابوروندي
    تونسبنين السودان إثيوبيا 
    الكاميرونزامبيا سيراليون ليسوتو 
    الكونغو الديمقراطية موزمبيقناميبيا بوتسوانا 
    ماليمدغشقرتوجو جنوب السودان
    جنوب أفريفياغينيا الاستوائية مالاويإريتريا 
    بوركينا فاسوجزر القمرروانداالصومال

  • جدول تصفيات أمم أفريقيا 2027

    تم تقسيم التصفيات إلى 3 مراحل، تتضمن كل مرحلة جولتين، حيث ستُقام أول جولتين خلال فترة التوقف الدولي الممتدة من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

    أما الجولتان الثالثة والرابعة، فستُلعبان من 9 إلى 17 نوفمبر 2026، في حين ستُجرى الجولتان الخامسة والسادسة من 22 إلى 30 مارس 2027.