موعد حفل الكرة الذهبية 2026.. قوائم المرشحين والقنوات الناقلة

لم يعد تقييم اللاعبين في جائزة الكرة الذهبية يعتمد على السنة الميلادية، من يناير إلى ديسمبر، كما كان في السابق، وإنما أصبح مرتبطًا بشكل كامل بالموسم الكروي الأوروبي، الذي يمتد من أغسطس إلى يوليو من العام التالي.
وبموجب هذا التغيير، تُحتسب نتائج وأداء اللاعبين في البطولات الكبرى التي تُقام خلال فترة الصيف، مثل بطولة كأس أمم أوروبا «يورو» أو كوبا أمريكا أو كأس العالم، ضمن الموسم الكروي الذي أُقيمت خلاله تلك البطولات، وليس وفقًا للسنة الميلادية.
وشهدت آلية التصويت أيضًا تعديلًا يتعلق بعدد الصحفيين المشاركين، بهدف زيادة كفاءة عملية الاختيار والاستفادة من أصحاب الخبرة في تقييم اللاعبين.
ويقتصر التصويت حاليًا على ممثلي أول 100 دولة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للرجال، بينما يشارك ممثلو أول 50 دولة في تصنيف «فيفا» للسيدات.
معايير اختيار الفائز بالكرة الذهبية
تُمنح جائزة الكرة الذهبية «بالون دور» استنادًا إلى ثلاثة معايير رئيسية، جرى ترتيبها وفقًا لأهميتها في عملية التقييم.
أولًا: الأداء الفردي والحسم والتأثير داخل الملعب: يأتي الأداء الفردي للاعب في مقدمة معايير الاختيار، مع التركيز على مدى تأثيره في نتائج فريقه، وقدرته على الحسم، إلى جانب شخصيته وتأثيره الواضح خلال المباريات.
ثانيًا: الأداء الجماعي والإنجازات: يُنظر كذلك إلى الأداء الجماعي للاعب والبطولات والإنجازات التي حققها مع ناديه أو منتخب بلاده خلال الموسم محل التقييم.
ثالثًا: اللعب النظيف والسلوك الرياضي: يشمل التقييم أيضًا التزام اللاعب باللعب النظيف وسلوكه داخل الملعب وخارجه، باعتبار ذلك أحد العناصر الأساسية في تحديد أحقية اللاعب بالجائزة.
وفي المقابل، تم إلغاء معيار مسيرة اللاعب الكروية، حتى لا يحصل لاعب على أفضلية استنادًا إلى تاريخه السابق أو إنجازاته على مدار سنوات طويلة، ولضمان أن يكون التقييم قائمًا على ما قدمه اللاعب خلال الموسم محل الدراسة، بما يحقق قدرًا أكبر من تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
آلية توزيع النقاط
تضم القائمة النهائية للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية 30 لاعبًا، ويختار كل صحفي من المشاركين في التصويت أفضل 10 لاعبين لديه، مع ترتيبهم من المركز الأول إلى المركز العاشر، بدلًا من اختيار خمسة لاعبين فقط كما كان معمولًا به سابقًا.
ويحصل اللاعب الذي يحتل المركز الأول في تصويت الصحفي على 15 نقطة، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 12 نقطة، ثم تتناقص النقاط تدريجيًا وصولًا إلى اللاعب صاحب المركز العاشر، الذي يحصل على نقطة واحدة.
وفي النهاية، تُجمع النقاط التي حصل عليها جميع المرشحين من مختلف الصحفيين، ويُتوج اللاعب صاحب أعلى مجموع من النقاط بجائزة الكرة الذهبية.
ورغم المكانة الكبيرة التي تحظى بها جائزة الكرة الذهبية باعتبارها واحدة من أبرز الجوائز الفردية في عالم كرة القدم، فإنها لم تسلم من الانتقادات على مدار السنوات. فقد وصف بعض النقاد الجائزة أحيانًا بأنها أقرب إلى "مسابقة شعبية"، في إشارة إلى الجدل المستمر حول آلية التصويت والمعايير التي تحكم اختيار الفائز.
كما طالت الانتقادات ما يُنظر إليه باعتباره انحيازًا نسبيًا لصالح اللاعبين المهاجمين، فضلًا عن الجدل بشأن فكرة تسليط الضوء بشكل منهجي على لاعب واحد باعتباره الأفضل في رياضة جماعية تعتمد في الأساس على الأداء الجماعي والتكامل بين عناصر الفريق.