موعد بداية الموسم الجديد من دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.. والنظام الجديد والأندية المتأهلة

تمثل بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 النسخة الخامسة والأربعين من أبرز مسابقات الأندية في القارة الآسيوية، التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كما تعد النسخة الثالثة التي تُقام تحت المسمى الجديد "دوري أبطال آسيا للنخبة".

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد منح المملكة العربية السعودية حق استضافة الأدوار النهائية للبطولة حتى عام 2029 بشكل مبدئي.

وسيحصل الفريق المتوج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 على بطاقة التأهل المباشر إلى مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2027-2028، إلى جانب المشاركة في كأس الإنتركونتيننتال 2027، والتأهل إلى كأس العالم للأندية 2029.

ويشهد موسم 2026-2027 حدثًا تاريخيًا يتمثل في زيادة عدد الأندية المشاركة في مرحلة الدوري إلى 32 فريقًا، بعدما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في 24 أبريل/نيسان 2026، توسيع عدد الفرق من 24 إلى 32 ناديًا.

كما سيكون هذا الموسم الأول منذ نسخة دوري أبطال آسيا 2019 الذي تشهد فيه البطولة مشاركة 32 فريقًا، في خطوة تعكس توجه الاتحاد الآسيوي نحو تعزيز مستوى المنافسة وتوسيع قاعدة المشاركة بين أندية القارة.

ويخوض الأهلي منافسات النسخة الجديدة بصفته حامل اللقب، بعدما نجح في الحفاظ على البطولة للموسم الثاني على التوالي إثر تتويجه بالنسخة الأخيرة عام 2026.

ويرصد "كووورة" في التقرير التالي، كل ما تريد معرفته عن الموسم الجديد من دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، موعد بداية ونهاية المسابقة والنظام الجديد والأندية المتأهلة.