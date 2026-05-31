كريم مليم

موعد بداية الموسم الجديد من دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.. والنظام الجديد والأندية المتأهلة

دوري أبطال آسيا النخبة
تمثل بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 النسخة الخامسة والأربعين من أبرز مسابقات الأندية في القارة الآسيوية، التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كما تعد النسخة الثالثة التي تُقام تحت المسمى الجديد "دوري أبطال آسيا للنخبة".

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد منح المملكة العربية السعودية حق استضافة الأدوار النهائية للبطولة حتى عام 2029 بشكل مبدئي. 

وسيحصل الفريق المتوج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 على بطاقة التأهل المباشر إلى مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2027-2028، إلى جانب المشاركة في كأس الإنتركونتيننتال 2027، والتأهل إلى كأس العالم للأندية 2029.

ويشهد موسم 2026-2027 حدثًا تاريخيًا يتمثل في زيادة عدد الأندية المشاركة في مرحلة الدوري إلى 32 فريقًا، بعدما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في 24 أبريل/نيسان 2026، توسيع عدد الفرق من 24 إلى 32 ناديًا.

كما سيكون هذا الموسم الأول منذ نسخة دوري أبطال آسيا 2019 الذي تشهد فيه البطولة مشاركة 32 فريقًا، في خطوة تعكس توجه الاتحاد الآسيوي نحو تعزيز مستوى المنافسة وتوسيع قاعدة المشاركة بين أندية القارة.

ويخوض الأهلي منافسات النسخة الجديدة بصفته حامل اللقب، بعدما نجح في الحفاظ على البطولة للموسم الثاني على التوالي إثر تتويجه بالنسخة الأخيرة عام 2026.

ويرصد "كووورة" في التقرير التالي، كل ما تريد معرفته عن الموسم الجديد من دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، موعد بداية ونهاية المسابقة والنظام الجديد والأندية المتأهلة.

  • متى يبدأ دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

    وفقًا لنظام البطولة المستحدث، تنطلق منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، بمباريات الملحق التأهيلي وذلك يوم 11 أغسطس 2026.

    وتبدأ المرحلة الأهم والأقوى في البطولة (مرحلة الدوري) يوم 14 سبتمبر 2026، على أن تستمر المنافسات حتى موعد المباراة النهائية والمقرر يوم 1 مايو 2027.

    البطولة

    البداية

    النهاية

    دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-202714 سبتمبر 20261 مايو 2027
  • ما نظام دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

    أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتماد مجموعة من التعديلات الاستراتيجية الجديدة على بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في إطار خططه الرامية إلى تطوير المسابقة وتعزيز مستوى التنافس فيها خلال السنوات المقبلة، وذلك استنادًا إلى التوصيات الصادرة عن لجنة المسابقات التابعة للاتحاد.

    وأوضح الاتحاد الآسيوي، في بيان رسمي، أن أبرز هذه التعديلات يتمثل في رفع عدد الأندية المشاركة في البطولة إلى 32 فريقًا، على أن يبدأ تطبيق النظام الجديد اعتبارًا من موسم 2026-2027.

    وبموجب النظام الجديد، سيتم توزيع الفرق المشاركة بالتساوي بين منطقتي الغرب والشرق، بواقع 16 فريقًا لكل منطقة. وعقب انتهاء مرحلة الدوري، تتأهل الأندية صاحبة المراكز من الأول إلى السادس مباشرة إلى دور الـ16، بينما تحصل الفرق التي تنهي المنافسات بين المركزين السابع والعاشر على فرصة إضافية لمواصلة مشوارها من خلال مرحلة مستحدثة تحمل اسم "ملحق الأدوار الإقصائية".

    وتمثل هذه المرحلة إضافة جديدة إلى نظام البطولة، حيث تمنح الأندية التي لم تنجح في حجز بطاقات التأهل المباشر فرصة أخرى للتنافس على مقاعد دور الـ16، بدلًا من مغادرة البطولة مباشرة عقب نهاية مرحلة الدوري.

    كما أشار الاتحاد الآسيوي إلى أن الفرق التي تحتل المركزين السابع والثامن ستحظى بأفضلية خوض مباريات الملحق على أرضها وبين جماهيرها، فيما يتأهل الفائزان من مواجهات الملحق لاستكمال عقد المتأهلين إلى دور الـ16، في نظام صُمم خصيصًا لزيادة الإثارة وتعزيز المنافسة حتى الجولات الأخيرة من مرحلة الدوري.

    وفي المقابل، أوضح البيان أن مرحلة الملحق المستحدثة لن تُطبق خلال موسم 2026-2027، رغم بدء العمل بالنظام الجديد للبطولة، وذلك بسبب ازدحام الأجندة الدولية وكثرة البطولات العالمية المقررة خلال تلك الفترة.

    وأكد الاتحاد الآسيوي أن تطبيق مرحلة الملحق سيتم بشكل كامل اعتبارًا من المواسم التالية، ضمن خطة تدريجية تهدف إلى ضمان الانتقال السلس إلى النظام الجديد وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التعديلات التي أُقرت لتطوير البطولة وتعزيز مكانتها على الساحة القارية.

  • ما الأندية المتأهلة لدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

    يعتمد توزيع المقاعد في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة على تصنيف الاتحادات الوطنية الصادر عن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك في إطار النظام الجديد الذي أُقر للبطولة اعتبارًا من موسم 2026-2027.

    وقرر الاتحاد الآسيوي توسيع البطولة لتضم 32 فريقًا، يتم توزيعها بالتساوي بين منطقتي الغرب والشرق، بواقع 16 فريقًا لكل منطقة، بما يضمن تمثيلًا أوسع للأندية الآسيوية في المسابقة القارية الأبرز على مستوى الأندية.

    وفي منطقة الغرب، يبلغ إجمالي عدد المقاعد المخصصة 16 مقعدًا، منها 13 مقعدًا مباشرًا وثلاثة مقاعد عبر الملحق. وحصلت المملكة العربية السعودية على الحصة الأكبر بواقع خمسة مقاعد، تشمل أربعة مقاعد مباشرة ومقعدًا واحدًا في الملحق، بينما نالت الإمارات العربية المتحدة أربعة مقاعد، منها ثلاثة مباشرة ومقعد واحد في الملحق.

    كما خُصصت ثلاثة مقاعد مباشرة لقطر، في حين حصلت إيران على مقعدين مباشرين. ونالت أوزبكستان مقعدًا مباشرًا إلى جانب مقعد آخر في الملحق، بينما حصل العراق على مقعد مباشر واحد، والأردن على مقعد واحد في الملحق.

    أما في منطقة الشرق، فقد تم تخصيص 16 مقعدًا أيضًا، منها 13 مقعدًا مباشرًا وثلاثة مقاعد عبر الملحق. وتصدرت اليابان قائمة الاتحادات الأكثر تمثيلًا بخمسة مقاعد، تشمل أربعة مقاعد مباشرة ومقعدًا واحدًا في الملحق، فيما حصلت كوريا الجنوبية على أربعة مقاعد، منها ثلاثة مباشرة ومقعد واحد في الملحق.

    ومنحت تايلاند ثلاثة مقاعد مباشرة، بينما حصلت الصين على مقعدين مباشرين. كما نالت أستراليا مقعدًا مباشرًا إلى جانب مقعد في الملحق، في حين حصلت ماليزيا على مقعد مباشر واحد، وذهبت بطاقة الملحق المتبقية إلى فيتنام.

    ويتم تخصيص مقعدين إضافيين يتم تحديدهما بناءً على هوية الفائزين في بطولات الاتحاد القاري، حيث يمنح أحدهما لبطل مسابقة "دوري أبطال آسيا 2" والآخر للمنافسة المرتبطة بمعايير التصنيف.

    ويستعرض "كووورة" في الجدول التالي قائمة الأندية التي ضمنت تأهلها رسميًا إلى منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، إلى جانب الفرق التي ستخوض مباريات الملحق المؤهلة إلى البطولة.

    منطقة الغرب

    الدولةالفرق المتأهلة
    السعوديةالأهلي 
    النصر
    الهلال 
    القادسية
    الإمارات شباب الأهلي  
    العين
    الوصل
    قطرالسد 
    الغرافة 
    الشمال
    إيرانتراكتور 
    استقلال 
    أوزبكستان نيفتشي فرغانة
    العراق القوة الجوية
    الملحق
     السعوديةالاتحاد
    الإماراتالجزيرة
    أوزباكستانباختاكور
    الأردنالحسين 

    منطقة الشرق

    الدولةالفرق المتأهلة
    اليابانفيسيل كوبه 
    كاشيما أنتلرز
    كاشيوا ريسول
    كيوتو سانجا
    كوريا الجنوبية جونبك هيونداي
    بوهانج ستيلرز 
    دايجوان هانا
    الصين شانجهاي بورت 
    بكين جوان
    تايلاندبوريرام يونايتد 
    بورت
    راتشابوري
    أستراليا نيوكاسل جتس
    ماليزيا جوهور دار التعظيم 
    الملحق
    اليابان جامبا أوساكا 
    كوريا الجنوبية جانجوون
    أستراليا أديلايد يونايتد
    فيتنامكونج آن هانوي