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محمود خالد

موسى ديابي ضد أوجسبورج | من مضحّي إلى "كارثي" .. الخبرة قد تنقلب ضدك وماذا كنت تفعل في الاتحاد؟

فقرات ومقالات
موسى ديابي
أوجسبورج
باير ليفركوزن
الدوري الألماني

ماذا فعل موسى ديابي في أولى مشاركة "أساسية" مع باير ليفركوزن؟

موسى ديابي يشارك لأول مرة مع باير ليفركوزن، والنتيجة؟ تعادل مع أوجسبورج بنتيجة (2-2)، فوق ميدان WWK ارينا، ضمن حساب الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الألماني "2026-2027".

في أولى مباريات ديابي كأساسي منذ عودته إلى باير ليفركوزن، تقدم فريقه عن طريق كريستيان كوفاني في الدقيقة 18، ثم رد ميشايل جريجوريتش بهدفين سريعين لأوجسبورج بالدقيقتين 50 و55، فيما أنقذ باتريك شيك، كتيبة المدرب كارليس مارتينيز، بهدف التعادل في الدقيقة 89.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى أربع نقاط، ليحتل المركز السادس في جدول البوندسليجا، بينما جاء أوجسبورج ثالثًا بـ7 نقاط.

  • تحول ديابي من "المضحّي" إلى الكارثي!

    بعد غياب ثلاث سنوات، عاد موسى ديابي إلى باير ليفركوزن، وتلقى تحية حارّة من الجماهير في مباراة أونيون برلين، عندما شارك بديلًا، بل وبدأ الحديث عن الجناح الفرنسي الذي ضحّى بالكثير، من أجل فك ارتباطه مع الاتحاد، والعودة إلى فريقه الألماني.

    التضحية بالراتب ومكافأة نهاية الخدمة، التخلي عن 15 مليون يورو صافية، مقارنة بما كان يتقاضاه مع الاتحاد، أشياء من شأنها أن تجعل الجناح الفرنسي معشوقًا أكثر لدى جماهير باير ليفركوزن، ولكن ماذا عن أدائه داخل أرض الميدان؟

    المشاركة الأساسية الأولى لم تكن على قدر التطلعات، بل إنه رغم تحركاته على الجانب الأيمن، وتركيزه على صناعة الفرص (أرسل تمريرتين مفتاحيتين)، إلا أنه عانى للغاية من توجيه الكرة لما بين الخشبات الثلاث، ويكفي أنه وجه ستة تسديدات، لم تصل أي منها على المرمى، بل تم قطع ثلاث كرات منها.

    ويبدو أن ديابي بدأ الخروج من ثوب "المضحي"، ليدخل حيز انتقادات الجماهير، بين وصفه بالكارثي والغير قادر على مواكبة أداء الفريق.



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  • ماذا كنت تفعل في الاتحاد؟

    وبخلاف ما قدمه موسى ديابي في أرض الملعب، ربما كان حديثه عبر الموقع الرسمي للدوري الألماني، قبل مباراة أوجسبورج، ليثير بعض التساؤلات، بشأن ماذا كان يفعل مع الاتحاد؟ حيث بدا حديثه وكأنه لم يأتِ جاهزًا للمشاركة في الدوري الألماني.

    ديابي يلعب كثيرًا على نغمة الخبرة والنضج، بفعل ثلاث سنوات فرّقته عن باير ليفركوزن، حيث تلق سؤالًا بشأن ما كان سيصل قريبًا لكامل لياقته البدنية، معلقًا "هذه هي الخطة، قبل مباراة أونيون برلين، لم أكن قد تدربت كثيرًا، لكني أعتقد أن قوتي البدنية وإيقاعي وكل شيء آخر ما زال في متناول يدي، كل ما أحتاجه هو مواصلة التدريب لأعود إلى كامل لياقتي وأبدأ بمساعدة الفريق في أسرع وقت ممكن".

    ورغم أن ديابي لم يشارك في آخر أربع مباريات مع الاتحاد، قبل عودته إلى باير ليفركوزن، إلا أن حديثه بشأن عدم الوصول إلى كامل لياقته البدنية، ربما يعد نقطة تستحق الوقوف عندها، خاصة وأنه تأهل بشكل طبيعي مع كتيبة ينز فيسينج، وبدأ الموسم، قبل استبعاده في آخر اللقاءات، ومن ثمّ العودة إلى باير ليفركوزن.

  • الخبرة قد لا تنقذك

    حديث موسى ديابي عن عودته كـ"لاعب خبير" يملك خلفية اللعب في العديد من الدوريات، قد يعد مؤشرًا إيجابيًا وسلبيًا في آن واحد، بين استعداده لتقديم صورة أفضل مع باير ليفركوزن، أو رسالة مبطنة بأنه قد يتشبث بعامل "الخبرة" وتقدم السن، لإعطاء مبرر حول عدم تقديم ذات المساهمات التهديفية، التي كان يقدمها مع ليفركوزن.

    ديابي عانى من سوء الكرات العرضية (4 كرات غير ناجحة) وضعف في المواجهات المباشرة (كسب 3 التحامات من أصل سبعة)، رغم أنه في المقابل، أظهر تحركات كثيرة على الطرف، وبعض المساهمات الدفاعية عند تحولات أوجسبورج.

    أما عن إبراهيم مازا، فإن النجم الجزائري الذي تألق للغاية أمام أونيون برلين، قد بدا في أسوأ حالاته أمام أوجسبورج، وكأنه بات يعاني من التغيير المستمر في مركزه، سواءً كصانع ألعاب، أو التواجد على الأطراف.

    كلمة أخيرة إلى موسى ديابي، لا تعول على عامل الخبرة كثيرًا، لأنها قد تنقلب عليك.

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