موسى ديابي ضد أوجسبورج | من مضحّي إلى "كارثي" .. الخبرة قد تنقلب ضدك وماذا كنت تفعل في الاتحاد؟

موسى ديابي يشارك لأول مرة مع باير ليفركوزن، والنتيجة؟ تعادل مع أوجسبورج بنتيجة (2-2)، فوق ميدان WWK ارينا، ضمن حساب الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الألماني "2026-2027".

في أولى مباريات ديابي كأساسي منذ عودته إلى باير ليفركوزن، تقدم فريقه عن طريق كريستيان كوفاني في الدقيقة 18، ثم رد ميشايل جريجوريتش بهدفين سريعين لأوجسبورج بالدقيقتين 50 و55، فيما أنقذ باتريك شيك، كتيبة المدرب كارليس مارتينيز، بهدف التعادل في الدقيقة 89.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى أربع نقاط، ليحتل المركز السادس في جدول البوندسليجا، بينما جاء أوجسبورج ثالثًا بـ7 نقاط.