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Ibrahim Maza Moussa Diaby Bayer Leverkusen (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

دخل "منقذ" هوفنهايم فسحق ليفركوزن: استنزاف ديابي أصاب "خلفيته" .. واحذر يا مازا ستدفن نفسك في باريس!

فقرات ومقالات
موسى ديابي
إبراهيم مازة
هوفينهايم
باير ليفركوزن
الدوري الألماني

خسارة ثقيلة تضرب باير ليفركوزن في البوندسليجا..

أن تنافس على الأفضل في مباراة سيئة، ربما كان ذلك الوصف الأمثل، للموهبة الجزائرية إبراهيم مازا، صانع ألعاب باير ليفركوزن، في مواجهة هوفنهايم، الذي انتهت بخسارة ليفركوزن بنتيجة (0-3)، في ميدان بريزيرو ارينا، ضمن حساب الجولة السابعة من مسابقة الدوري الألماني "2026-2027".

وعلى طريقة بانينكا، وقع أندري كراماريتش، على هدف هوفنهايم من علامة الجزاء، في الدقيقة 79، مستغلًا الخطأ الذي ارتكبه القائد تابسوبا على أصلاني بضرب ساقه، فيما استفاد ألكسندر براس، من كرة مرتدّة وبينية كراماريتش، التي منحته انفرادًا، ليسجل الهدف الثاني بالدقيقة 89، فيما ساهم الكرواتي أيضًا بالهدف الثالث، بعد تسديد كرة في العارضة لترتد إلى ماكس مورشتاد الذي سددها في الشباك، بالدقيقة 90+5.

مباراة لم تحمل الأنباء السعيدة لموسى ديابي، وتأتي في وقت يتحدث فيه العالم عن مطاردة كبار أوروبا لمازا، وبالأخص باريس سان جيرمان، بطل تشامبيونزليج، الذي وضعه ضمن حساباته.

ورفض ليفركوزن فرصة "مؤقتة" لاحتلال وصافة البوندسليجا، ليبقى في المركز الرابع، برصيد 13 نقطة، بفارق أربع نقاط عن بوروسيا دورتموند المتصدر، بينما يأتي هوفنهايم، في المركز العاشر، برصيد 9 نقاط.

  • إبراهيم مازا .. لا تدفن نفسك في باريس!

    إذا ما نظرنا إلى أداء باير ليفركوزن في المباراة بشكل عام، فإن السمة الغالبة عليه هو الاستحواذ السلبي، والانتشار في أرجاء الملعب، دون الوصول إلى المرمى.

    أما عن إبراهيم مازا، الذي نشرنا عنه مقالًا قبل أيام، بعنوان "حتى لا يعيش مأساة فيرتس .. إبراهيم مازا ليس صفقة طوارئ يا باريس ورقم مفاجئ يقلب الموازين بمركزه الأنسب!"، فإن الدينامو الجزائري، أثبت أمام هوفنهايم، بأنه موهبة تستحق أن تكون محل أنظار أندية أوروبا، إلا أنه من الظلم أن يتم حصره في المشاركة "بديلًا"، ولو مع عملاق بحجم باريس سان جيرمان، إذا ما ترجمت التقارير إلى واقع ملموس.

    إبراهيم مازا لعب في مركزين أمام هوفنهايم؛ صانع ألعاب رقم "10" في الشوط الأول، وجناح أيسر في الشوط الثاني، ولعلّ ذلك المركزين بالضبط الذي يتطلع فيهما باريس لمراقبة اللاعب، الذي يُنظر إليه كبديل محتمل لخفيتشا كفاراتسخيليا، الذي سيغيب لفترة طويلة، بسبب إصابته في الرباط الصليبي.

    صاحب الـ20 عامًا، تمتع بالجرأة واستغل مهاراته ولعبة الثنائيات للخروج من الضغط، بل إنه نجح في تغطية مساحة 255.9 متر، حاملًا للكرة، بل وكان محرك الأحداث في منطقة الخصم، ويجيد التراجع لأداء أدوار دفاعية، وكذلك التوغل حتى الوصول إلى منطقة الجزاء، إلا أنه افتقد للمسة الأخيرة، كحال فريقه بشكل عام، الذي لم يسدد سوى كرة واحدة على المرمى من أصل 7 كرات، في الوقت الذي سدد فيه هوفنهايم 15 كرة، منها اثنتين على المرمى.

    قد يبدو عنوان الفقرة قاسيًا بعض الشيء، إلا أن الحكم الأمثل على أداء إبراهيم مازا، بأنه لاعب يملك المهارة والسرعة، ويجيد الاختراقات، والمرور من الرقابة، إلا أن تواجده في نادٍ بحجم باريس سان جيرمان، قد يمثل قفزة نوعية له، تضره بالإبقاء على مقاعد البدلاء، أكثر من النفع، خاصة وأنه مع ليفركوزن يسير أداؤه بشكل متصاعد، ولكن قد يرتفع أو يهبط بحسب المباريات.

  • إصابة موسى ديابي

    لماذا انتقل إبراهيم مازا إلى الطرف الأيسر؟ ببساطة، لأن موسى ديابي تعرض للإصابة، فقرر كارليس مارتينيز، أن يدفع بناثان تيلا إلى اليمين، وإشراك ماليك تيلمان، بالعمق، مع تواجد مازا على اليسار.

    وقبل استبداله في الدقيقة 41، لم يقدم موسى ديابي بصمة مميزة على مرمى هوفنهايم، كانعكاس عام لحالة فريقه، الذي لم يجد الوصول إلى مرمى المنافس، خاصة وأن غاب هدّافه الأبرز، باتريك شيك عن التسجيل، لأول مرة في الموسم الحالي، حيث لم يترك أي من مبارياته الست الماضية في الدوري، بدون إحراز هدف.

    قد نجد بين الحين والآخر لقطة مهارية من ديابي في استلام الكرة، إلا أن اسلوب هوفنهايم، أجبره على التراجع كثيرًا إلى منطقة فريقه، بحثًا عن الدفاع أو البناء من الخلف، إلا أن كثرة التحركات، ربما تكون قد أثرت عليه بشكل سلبي، خاصة وأنه لم يتعرض لإعاقة من أحد، ولكنه بمنافسة على الكرة، وقف ومسك بعضلته الخلفية، قبل أن يخرج للتبديل، ليبدو هوفنهايم وكأنه نجح في استنزاف الجناح الفرنسي.

  • خطأ بدون قصد

    ولعلّ من أغرب لقطات المباراة، ما حدث مع ألكسندر براس، صاحب الهدف الثاني، الذي كان يحمل بطاقة صفراء، وبعد تسجيله الهدف، انفجر احتفالًا مع الجماهير بإلقاء قميصه، ناسيًا أن ذلك التصرف سيعرضه لبطاقة ثانية، ليهرول زميله إليه وينبهه بشأن ذلك، قبل أن يقرر الحكم بالفعل، إشهار البطاقة الحمراء في وجهه ليغادر بعد توجيه رصاصة الرحمة.

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  • كلمة أخيرة..

    مباراة لم تكن مثيرة بشكل كبير، كانت لقطتها الأبرز في وصول الكرواتي أندري كراماريتش، الهدّاف التاريخي لهوفنهايم، إلى هدفه رقم 160 بأفضل طريقة.

    مازا حاول شنّ الخطر في منطقة الخصم، إلا أن محاولاته لم تتعدّ لعبة التمريرات، أو الهروب من الرقابة، مع تسديدة في الدقيقة 80، من داخل منطقة الجزاء، سددها بعيدًا عن المرمى.

    ما يمكن قوله، إن مازا موهبة يحتاج إلى نادٍ يساهم في ارتفاع مؤشراته إلى الأعلى، إذا ما انتقل لنادٍ كبير، قد يتطور أداؤه بالفعل، ولكن إذا ما بقي على مقاعد البدلاء، فسيحكم على موهبته بالفشل.

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