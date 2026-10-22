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Nick Woltemade Musa Al-Taamari Goal OnlyGoal AR
أحمد فرهود

موسى التعمري تخلص من لعنة الأرجنتين ليتلاعب بيوفنتوس.. وبرشلونة رفض فولتماده فـ"قاده القدر إلى معادلة روبرتو باجيو"

فقرات ومقالات
موسى التعمري
نيك ولتيماد
يوفنتوس
برشلونة
الأرجنتين
يوفنتوس ضد رين
رين
الدوري الأوروبي

ليلة أوروبية مثيرة..

من قال إن المتعة محصورة على دوري أبطال أوروبا؟!؛ فحتى المسابقات الأخرى في ملاعب القارة العجوز، مليئة بالمباريات المثيرة.

نعم.. هذا ما شاهدناه في مباراة العملاق الإيطالي يوفنتوس ضد ضيفه نادي رين الفرنسي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

يوفنتوس تعادل (2-2) مع رين؛ وذلك في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة الدوري الأوروبي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

ورغم تجنبه الخسارة؛ إلا أن يوفنتوس واصل معاناته الكبيرة في الموسم الرياضي الحالي، بشكل لا يليق مع نادٍ عملاق بهذا الحجم.

وبصفةٍ عامة.. شهدت المباراة تقلبات كبيرة جدًا، سواء من حيث النتيجة أو الأداء؛ وسط تألق لاعبين اثنين يجب تسليط الضوء عليهما، خلال السطور القادمة.

هذا الثنائي الذي نقصده؛ هما النجم الأردني موسى التعمري "رين"، والمهاجم الألماني نيك فولتماده "يوفنتوس"..

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    موسى التعمري يتخلص من لعنة الأرجنتين

    تخلص النجم الأردني موسى التعمري، من "اللعنة" التي لازمته منذ مباراة منتخب بلاده ضد الأرجنتين، في بطولة كأس العالم 2026.

    نعم.. التعمري البالغ من العمر 29 سنة، سجل هدفًا في خسارة الأردن (1-3) ضد الأرجنتين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026؛ ليدخل بعدها في "خصام" طويل مع الشباك، على النحو التالي:

    * على مستوى الأندية: 9 مباريات مع فريق رين الفرنسي؛ بدون تسجيل أي هدف.

    * على مستوى المنتخب: مباراتان مع الأردن في التوقف الدولي الأخير؛ بدون تسجيل أي هدف.

    وظل هذا الخصام؛ حتى جاء يوم 22 أكتوبر 2026، وذلك خلال مواجهة رين ضد العملاق الإيطالي يوفنتوس.

    وسجل التعمري هدفًا؛ وذلك في تعادل رين (2-2) مع مضيفه يوفنتوس، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة الدوري الأوروبي 2026-2027.

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    ماذا قدم موسى التعمري ضد يوفنتوس؟

    بعيدًا عن لغة الأرقام؛ يجب التركيز على ما قدمه النجم الأردني موسى التعمري بصفة عامة، في مباراة نادي رين الفرنسي ضد العملاق الإيطالي يوفنتوس.

    التعمري الملقب بـ"ميسي الأردن"، كان اسمًا على مسمى كما يقال؛ حيث أمتعنا طوال 81 دقيقة - قبل استبداله - من مباراة الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة الدوري الأوروبي، على النحو التالي:

    * أولًا: اللامركزية؛ بالتحرك بين الجناح وقلب الهجوم.

    * ثانيًا: الربط الجيد مع زملائه؛ مع صناعة بعض الفرص الخطيرة لهم.

    * ثالثًا: الكثير من اللمحات الفنية الرائعة؛ التي تخطف أنظار وقلوب عشاق الساحرة المستديرة.

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    فنيات رائعة.. موسى التعمري يتلاعب بيوفنتوس

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية؛ سنتحدث عن بعض اللمحات الرائعة التي قدمها لنا النجم الأردني موسى التعمري، وذلك خلال مواجهة نادي رين الفرنسي ضد العملاق الإيطالي يوفنتوس.

    ويكفي أن نركز على لقطتين دون غيرهما، في مباراة الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة الدوري الأوروبي 2026-2027؛ لنتأكد من موهبة التعمري الكبيرة، على النحو التالي:

    * الدقيقة 45+1: تمريرة مبهرة بـ"الكعب" إلى زميله أدريان توماسون؛ ضربت دفاعات يوفنتوس وجعلته أمام فرصة للتسجيل، ولكنه قام بإنهاء سيئ.

    * الدقيقة 48: انطلاق بشكل صاروخي؛ قبل أن يتلاعب بحارس يوفنتوس أكثر من مرة، ولكنه قام بتمريرة غير دقيقة في النهاية.

    وهاتان اللعبتان، ليستا إلا القليل مما قدمه التعمري ضد يوفنتوس؛ حيث يجب أن يبني على هذا الأداء، لباقي مباريات الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

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  • Juventus v Stade Rennais FC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    نيك فولتماده.. رفضه برشلونة فـ"عادل" روبرتو باجيو!

    أخيرًا.. لا يمكن أن نختم تقريرنا؛ دون الحديث عن النجم الألماني نيك فولتماده، مهاجم العملاق الإيطالي يوفنتوس.

    فولتماده ذلك اللاعب الذي عُرض على العملاق الكتالوني برشلونة، في الميركاتو الصيفي الماضي، قبل أن يتم رفضه لأسباب رياضية واقتصادية؛ وجد نفسه ينتقل من نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي إلى يوفنتوس، على سبيل الإعارة.

    وكأن القدر جعل فولتماده ينتقل إلى يوفنتوس، من أجل أن يدخل تاريخ هذا النادي العملاق من أوسع الأبواب؛ وتحديدًا بعد هدفه في شباك فريق رين الفرنسي، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة الدوري الأوروبي 2026-2027.

    وبهذا الهدف الذي سجله من "ركلة جزاء"؛ يكون النجم الألماني قد أحرز للمباراة الثالثة على التوالي في مسابقة الدوري الأوروبي، على النحو التالي:

    * الجولة الأولى: هدف في فوز يوفنتوس (5-0) ضد نادي نيميخن الهولندي.

    * الجولة الثانية: هدف في فوز يوفنتوس (2-1) ضد نادي سيلتا فيجو الإسباني.

    * الجولة الثالثة: هدف في تعادل يوفنتوس (2-2) مع نادي رين الفرنسي.

    وبالتالي.. أصبح فولتماده ثالث لاعب في تاريخ يوفنتوس، يسجل في كل من مبارياته الثلاث الأولى مع الفريق، في البطولات الأوروبية الكبيرة؛ بعد الأسطورة روبرتو باجيو عام 1990، وداركو كوفاتشيفيتش في 1999.

    وأساسًا.. فولتماده قدم مباراة جيدة ضد رين بالفعل، سواء في بناء اللعب ودور "المحطة" أو تهديد مرمى الخصم؛ وذلك رغم المستويات السيئة التي يظهر بها مع الفريق، على المستوى المحلي.