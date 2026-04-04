لسوء حظ البلوغرانا، أكدت الفحوصات الفورية التي أجراها الاتحاد البرازيلي لكرة القدم (CBF) إصابته مرة أخرى في أوتار الركبة. وجاء في بيان أصدره النادي في 27 مارس: "سيعود اللاعب إلى برشلونة لبدء العلاج المناسب"، مضيفًا: "تقدر مدة التعافي بخمس أسابيع".
وبالتالي، سيغيب رافينها عن سلسلة من المباريات الحاسمة، بما في ذلك ثلاثية قد تحدد مصير الموسم مع أتلتيكو مدريد، والتي تبدأ بمواجهة في الدوري على ملعب متروبوليتانو مساء السبت، مما يعني أن هناك الآن خطر حقيقي بأن تتداعى حملة برشلونة بالكامل بدون لاعبهم الأكثر تأثيراً بلا منازع...