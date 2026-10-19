"طلبت الصور ولم أجدها" .. مورينيو يعلق على "كوع" جولر ضد إشبيلية

نفى جوزيه مورينيو الاتهامات التي تقول إنه كان يجب طرد أردا جولر خلال الفوز الكاسح لريال مدريد على إشبيلية.
وأكد المدرب البرتغالي أنه لم يشاهد أي مقطع مصوّر لضربة الكوع المزعومة على جيرارد فيرنانديز، متهماً نظيره بالتهرّب من النتيجة النهائية.
نفى جوزيه مورينيو الاتهامات التي تقول إنه كان يجب طرد أردا جولر خلال الفوز الكاسح لريال مدريد على إشبيلية.
وأكد المدرب البرتغالي أنه لم يشاهد أي مقطع مصوّر لضربة الكوع المزعومة على جيرارد فيرنانديز، متهماً نظيره بالتهرّب من النتيجة النهائية.
تجاهل مورينيو الجدل الذي أعقب فوز مدريد برباعية مقابل هدف على إشبيلية يوم الأحد. ونفى المدرب الاتهامات التي قالت إنه كان يجب طرد جولر بسبب ضربة بالكوع في الشوط الأول.
وقعت الحادثة في وقت كانت فيه نتيجة المباراة لا تزال 0-0، حيث احتكّ جولر بلاعب إشبيلية جيرارد فرنانديز، ما دفع دكة البدلاء المنافسة إلى المطالبة بغضب ببطاقة حمراء مباشرة.
لكن الحكم تركَ اللعب مستمراً دون أن يتدخل، واستفاد ريال مدريد من هذا التسامح ليحقق فوزاً مريحاً بفضل أهداف جولر وكيليان مبابي ويان ديوماندي.
بعد صافرة النهاية، أبدى مورينيو استغرابه من الجدل المتواصل حول لاعبه التركي الواعد. ورأى المدرب المخضرم أن الفريق المنافس كان يحاول فقط تحويل الأنظار بعيدًا عن هزيمة قاسية.
وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لم يتمكن أحد من أن يُظهر لي ما يقولون إنه حدث. لا توجد أي صور. لقد طلبت صورًا من التلفزيون، وصورًا من طاقمي الذي يمتلك الكاميرا التكتيكية، ولم أتمكن من رؤية أي صورة لما يتم الحديث عنه، لما أثار غضب لويس [جارسيا بلازا].
وأكمل: "بصراحة، إذا حدث يومًا ما شيء يكون في مصلحتنا، فلن أجد أي مشكلة في قوله. لكنني أعتقد أن العكس سيحدث مرات أكثر بكثير، هذا هو الاتجاه السائد. أنا لم أرَ شيئًا. حتى يوم السبت، إذا وصلتني من أحدهم صورة واضحة وموضوعية لشيء لم أره، وشيء يقول لاعبي إنه لم يحدث، فسأكون حاضرًا [للحديث عنه]، لكن حتى ذلك الحين، لا شيء".
وقدّم مدرب إشبيلية، بلازا، تقييمًا مختلفًا تمامًا لواقعة الشوط الأول، إذ رأى أن فريقه حُرم من ميزة حاسمة كان من شأنها أن تغيّر مسار المباراة.
وقال بلازا: "كان يجب أن نلعب اليوم بعدد زائد، منذ الدقيقة 25، 11 أمام 10".
وأضاف: "لا أريد الحديث عن المباراة بعد ذلك. الأمر لا يُصدّق. لقد رأيت ذلك. وكان بيكي يقول في فترة ما بين الشوطين (لقد ضربني). إنها بطاقة حمراء. ربما ما كنا سنفوز، لكن كان ينبغي أن نلعب 11 أمام 10 لمدة 65 دقيقة. هذا هو ملخص المباراة".
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وعلى الرغم من الجدل المستمر، خرج مدريد بثلاث نقاط غالية حافظت على آماله في المنافسة على اللقب، إذ ضمن الفوز برباعية مقابل هدف أن يواصل رجال مورينيو الضغط في صدارة جدول الترتيب.
وتُبقي هذه النتيجة مدريد متأخرًا بست نقاط عن برشلونة متصدر الدوري، وهو ما يمهّد الطريق لمواجهة تاريخية في المباراة المحلية المقبلة، حيث سيلتقي ريال مدريد مع برشلونة في الكلاسيكو نهاية هذا الأسبوع. لكن فريق مورينيو سيستضيف أولًا آر بي لايبزيج في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.