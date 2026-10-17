"أنا سعيد جدًا" .. مورينيو يعلق على إيقاف فينيسيوس جونيور أربع مباريات

تلقى مدريد ضربة قوية بعد أن أوقعت لجنة الانضباط في الليجا عقوبة الإيقاف لأربع مباريات على فينيسيوس. وتأتي هذه العقوبة القاسية بعد طرده خلال الفوز الأخير بنتيجة 1-0 على فياريال.

ويعاني اللاعب البرازيلي صاحب الـ26 عامًا من أجل استعادة أفضل مستوياته حتى الآن هذا الموسم، إذ سجل هدفًا واحدًا فقط في ثماني مباريات بالدوري. وسيفرض غيابه الطويل إجراء تغييرات في التشكيلة الهجومية خلال عدة مباريات محلية حاسمة.

وتعكس مدة الإيقاف خطورة الواقعة التي أدت إلى حصوله على البطاقة الحمراء. ويمثل ذلك صداعًا كبيرًا للنادي في وقت يسعى فيه إلى مواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب.