لحظة مؤثرة للغاية عاشها جوزيه مورينيو قبل لحظات قليلة من انطلاق مباراة بنفيكا وفيتوريا غيماريش. لم يستطع مدرب «النسور» كبح دموعه خلال دقيقة الصمت التي أُقيمت تكريماً لسيلفينو لورو، الحارس البرتغالي السابق الذي عمل لفترة طويلة ضمن طاقم مورينيو طوال مسيرته.
مورينيو يذرف الدموع على سيلفينو لورو: لحظة مؤثرة قبل مباراة بنفيكا تكريماً لذكرى مدرب حراس مرمى إنتر السابق
توقف ملعب «دا لوز» بأكمله لمدة دقيقة واحدة تكريماً لذكرى الراحل سيلفينو لورو، اللاعب السابق الذي وافته المنية عن عمر 67 عاماً بعد صراع طويل مع المرض. كان حارس مرمى من الطراز الرفيع في البرتغال وشارك في العديد من المباريات مع المنتخب الوطني، وبعد أن اعتزل اللعب، عمل سيلفينو لمدة تقارب العقدين كمدرب حراس المرمى لفرق مورينيو. كان مع "المدربالخاص" في بورتو ثم تبعه في مغامراته مع تشيلسي وإنتر وريال مدريد ومانشستر يونايتد.
كان من المحتم، في مثل هذه اللحظة المؤلمة، أن ينهار مورينيو بالبكاء على صديقه، قبل أن يكون زميله. في مقاطع الفيديو التي توثق تلك اللحظة، يظهر المدرب متأثراً وعيونه حمراء وهو يوجه نظره إلى الشاشة العملاقة حيث ظهرت صورة لسيلفينو. شاهد مورينيو تكريم الحارس السابق، ثم عاد إلى مقاعد البدلاء وحاول مسح الدموع التي كانت تنهمر على وجهه واستجمع قواه لمتابعة المباراة.
وفي حديثه إلى وسائل الإعلام البرتغالية بعد المباراة، علق مو بالقول:
"قالت لي زوجتي أمس إنه من الصعب تصديق أنه رحل، وما زال الأمر كذلك. لقد رحل، لكن الذكريات باقية. ما زال الوقت مناسبًا للحزن عليه، لكنني آمل أن تكون أمامي وأمام العديد من أصدقائه في سيتوبال سنوات عديدة أخرى لنضحك ونبكي معًا. لقد قضينا 18 عامًا معًا، وهذا يعني الكثير من الذكريات. العيش معه يعني أننا ضحكنا كثيرًا، فقد كان من الأشخاص الذين يسهل الوقوع في حبهم. لقد كان في منزلنا مع زوجتي وابنتي وابني، لكن الآن علينا أن ننظر إلى من بقي. أطفاله جزء من حياتنا، فقد نشأوا معنا وعلينا أن نحاول منحهم القوة في هذه اللحظة. قبل المباراة، وبعد أن تعذر عليّ حضور جنازته، كان رؤيته على الشاشة أمراً صعباً للغاية، لكنني سأتذكر دائماً كلماته: قبل كل مباراة كان يقول لي دائماً 'أخي، اليوم سيكون كل شيء على ما يرام'".
بعد ساعات قليلة من نبأ وفاة سيلفينو، نشر مورينيو هذه الذكرى على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "أناأبكي الآن، لكنني سأتمكن من الضحك، من الضحك كثيرًا، ومن الحديث عنك، ومن تذكر كل لحظة. أنت محبوب في عائلة مورينيو وستظل حيًا. سأظل أستمع إليك قبل كل مباراة: 'أخي، كل شيء سيكون على ما يرام'. ارقد بسلام، أخي الصغير".
كما ذكرنا، كان سيلفينو لورو حارس مرمىمن الطراز الرفيع في كرة القدم البرتغالية. بدأ مسيرته في فيتوريا سيتوبال عام 1977، ثم انتقل إلى فيتوريا غيماريش قبل أن يصل إلى بنفيكا. تقاعد بعد ذلك وهو في سن تزيد عن 40 عامًا، في عام 2000 بعد تجارب مع بورتو وسالغويروس أيضًا. لعب 408 مباراة في الدوري البرتغالي الممتاز، بينما دافع عن ألوان المنتخبالوطني في 23 مباراة.