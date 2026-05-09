مورينيو يكشف موقفه من مشاركة إيران في كأس العالم ويقلل من إنتر "بطل الدوري الإيطالي"

المدرب البرتغالي لفريق بنفيكا جوزيه مورينيو، المرشح الأول لتولي منصب المدرب الجديد لريال مدريد خلفاً للإسباني ألفارو أربيلوا الذي حل بدوره محل تشابي ألونسو الذي تم إقالته خلال الموسم الحالي، أجرى مقابلة مع مجلة SportWeek، الأسبوعية التي تصدر يوم السبت مع صحيفة La Gazzetta dello Sport.

من ناحية أخرى، يبدو أن النادي البرتغالي مستعد بالفعل لاستبدال مورينيو بمواطنه ماركو سيلفا، الذي يقود حالياً فريق فولهام.

    تحدث مورينيو عن إنتر بطل إيطاليا قائلاً: "كان كيفو بارعاً ومحظوظاً. لا أحد من هذا الفريق الحالي كان سيلعب في فريقي الذي حقق الثلاثية".

    درب "الاستثنائي" النيرازوري لمدة موسمين من 2008 إلى 2010، وفاز بكأس إيطاليا والدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا في موسمه الثاني في إيطاليا، وهو آخر موسم له في ميلانو قبل الانتقال إلى روما في مرحلة لاحقة من مسيرته التدريبية، المحطة التي علق عليها: "أجمل مدينة (روما). كان سان سيرو بيتي وأهداني الكثير من الفرح، لكن الفوز الذي يجعلني أكثر فخراً هو دائماً الفوز التالي".


    بشأن كأس العالم 2026 وتوقعاته بخصوص البطل، ومسألة مشاركة إيران أو انسحابها ودخول إيطاليا أو منتخب آخر: "البرتغال قادرة على الفوز بها، وإيران يجب أن تشارك".