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grafica mourinho perez real madridGetty Images
Gabriele Stragapede

"صورتي مع جوارديولا وإنريكي مضحكة جدًا" .. جوزيه مورينيو: منافس برشلونة؟ ريال مدريد الأفضل في العالم

ريال مدريد
برشلونة
جوزيه مورينيو
الدوري الإسباني
بيب جوارديولا
لويس إنريكي

تصريحات «المدرب المميز» حول عودته إلى ريال مدريد..

أجرى جوزيه مورينيو، الذي عاد لتولي منصب مدرب ريال مدريد، مقابلة مطولة مع مجلة «فانيتي فير» تناول فيها عدة مواضيع؛ بدءًا من عودته وصولاً إلى الأسباب الكامنة وراء قراره، مرورًا أيضًا ببرشلونة وكيليان مبابي.

وقال مورينيو: «ما الذي دفعني للعودة لريال مدريد؟ التاريخ. تاريخ ريال مدريد لا يضاهيه تاريخ أي نادٍ آخر. أعتقد أن القميص الأبيض يحمل في طياته سحرًا خاصًا. تاريخ ريال مدريد مختلف. فهو لا يقتصر فقط على الأبطال الكثر الذين ارتدوا هذا القميص، بل يتعلق بالنادي وألقابه. بالطبع، هناك فترات صعبة، لحظات لا نتمكن فيها من الفوز بالشكل الذي نرغب فيه. هناك دائمًا مراحل يتعين فيها البناء وإعادة البناء. لكن هذا جزء من جوهر ريال مدريد. اليوم، هو أكبر نادٍ في العالم من نواحٍ عديدة: اجتماعية واقتصادية ورياضية. لكن في النهاية، ما يبقى هو الألقاب. وعندما نتحدث عن ريال مدريد، فإننا نتحدث عن تاريخ كرة القدم وإرثها".

  • مبابي

    بشأن النجم الفرنسي، لدى المدرب البرتغالي رؤية واضحة: "كيف يمكن التعامل مع موقف كهذا؟ عليّ أن أرى الأمور بأم عيني. أحتاج إلى فهم جوانب لا أعرفها حتى الآن. في الوقت الحالي، لا أعرف سوى ما أقرأه في الصحف وما أشاهده على التلفزيون. عليّ أن أتعرف على اللاعبين. ليس هذا هو الوقت المناسب للكلام الكثير. إنه الوقت المناسب للحفاظ على الهدوء، والتحليل، والتواصل، وطرح الأسئلة والاستماع إلى الإجابات، وإقامة حوار مفتوح وصريح.

    "هدفي هو مساعدة اللاعبين على التحسن، ومساعدة الفريق على النمو، ومساعدة النادي على أن يصبح أفضل. أنا موجود هناك لمساعدة الجميع: ليس للنقد، وليس للتحدث مهما كلف الأمر، بل للاستماع. الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله عن كيليان مبابي هو أنه لاعب استثنائي، وأنني سأحاول مساعدته ليصبح أقوى مما هو عليه اليوم".

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  • رؤيته لكرة القدم

    «سبيشال وان» لا يملّ أبدًا من الإدلاء بتصريحات مثيرة: «هناك نظرية سخيفة تقول إنه يمكن للمرء أن يكون عظيمًا دون أن يفوز. بالنسبة لي، هذا هراء تام. إنه يتعارض مع جوهر الرياضة ذاتها، لأن الهدف في الرياضة هو الفوز».

  • هل كرة القدم هي مجرد الفوز أم أن هناك ما هو أكثر من ذلك؟

    "هناك أيضًا مسألة لعب كرة قدم استثنائية وتسجيل الكثير من الأهداف. وهذا أمر مذهل لأن برشلونة يُعتبر الفريق الذي يلعب أفضل كرة قدم ويسجل أهدافًا كثيرة جدًّا. لكن هناك تناقضًا كبيرًا هنا. الفريق الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في تاريخ كرة القدم الإسبانية كان فريق ريال مدريد الذي لعبتُ معه في موسم 2011-2012، حيث سجل 121 هدفًا وحصد 100 نقطة في موسم واحد. إلى أي مدى كان ذلك الفريق دفاعيًا؟".

  • ماضيه في برشلونة

    هكذا يتذكر مورينيو تلك اللحظات: «هناك صورة مضحكة جدًّا أحب أن أتذكرها. تظهر فيها أنا، وبيب جوارديولا، ولويس إنريكي أثناء إحدى التدريبات. كنتُ مساعدًا شابًّا آنذاك. أما بيب ولويس فكانا مجرد لاعبين. كنتُ بعيدًا جدًّا عما سأصبح عليه لاحقًا. أعتقد أنهما كانا يفكران أيضًا في مسيرتهما كلاعبين فقط، وليس في مسيرتهما كمدربين. اليوم، أصبحنا جميعًا فائزين بدوري أبطال أوروبا وحققنا إنجازات استثنائية. لكن في ذلك الوقت، كنا نحاول ببساطة أداء عملنا على أكمل وجه. كنت قد أدركت أن بيب لاعب ذكي جدًّا، من خلال الطريقة التي كان يفسر بها اللعبة ويقرأها. وبالمثل، كنت أستشعر في لويس إنريكي صفات القيادة وقدرة كبيرة على تحفيز الفريق".

  • التحديات التي تواجه برشلونة

    ويختتم مورينيو حديثه قائلاً: "قضيت سنوات رائعة مع عائلتي في برشلونة. وصلت ابنتي إلى هناك وهي في شهرها الأول فقط. وولد ابني في برشلونة. قضينا أنا وزوجتي وأولادي أربع سنوات رائعة في تلك المدينة، ولا يمكنني أن أكن أي مشاعر سلبية تجاه تلك الفترة. لكن هناك كرة القدم أيضًا. لقد واجهت برشلونة مرات عديدة: أولاً مع تشيلسي، ثم مع إنتر، وأخيراً مع ريال مدريد. غالباً ما وضعني القدر في مواجهة فريقهم، لكنني لا أشعر بأي مشاعر سلبية تجاه برشلونة. أنا ببساطة أحب مواجهتهم لأنك في كرة القدم تريد أن تقيس قوتك ضد الأفضل. الأفضل هم من يدفعونك للتحسن".

    وتابع: "مباريات الكلاسيكو؟ كنت أحب لعب تلك المباريات. لم أكن أشاهدها، بل كنت أعيشها كأحد أبطالها. وكانت تعجبني كثيرًا. حتى اليوم، بعد مرور سنوات عديدة، أحيانًا ألتقي بأشخاص في الشارع يقولون لي، معذرةً على التعبير: «كان العالم يتوقف». كان العالم يتوقف من أجل تلك المباريات. اليوم، لم يعد الناس ينظرون إلى مباريات «الكلاسيكو» كما كانوا ينظرون إليها آنذاك. لم تكن مدريد أو برشلونة أو إسبانيا وحدها هي التي تتوقف. بل كان العالم بأسره يتوقف. كان الجميع ينتظر تلك المواجهات. وبالطبع كان كريستيانو رونالدو وميسي أيقونتين، أفضل لاعبين على وجه الأرض. ريال مدريد هو أعظم نادٍ في العالم. وبرشلونة هو أحد أعظم الأندية في العالم، ويأتي مباشرةً بعد ريال مدريد. بصراحة، كان الأمر جنونياً. يشبه إلى حد ما مواجهة نادال ضد فيدرر أو نادال ضد ديوكوفيتش".