موريسيو بوكيتينو هو الوحيد القادر على إنقاذ توتنهام! يجب على توتنهام إعادة السيطرة الكاملة إلى مدرب المنتخب الأمريكي إذا أرادوا البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز

توتنهام يتجه بسرعة نحو الكارثة. قد يهبط من الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي هذه المرحلة من الموسم الجحيمي، قد يكون أفضل أمل له في البقاء هو أن كرة القدم يمكن أن تتغير بسرعة كبيرة. لا يزال هناك العديد من اللاعبين الرئيسيين الذين سيعودون من الإصابة في المرحلة الأخيرة من الموسم، ولكن قد يكون ذلك قليلاً جداً ومتأخراً جداً، خاصة مع الأجواء السائدة في حالة من الانهيار شبه لا رجعة فيه.

قرار تعيين إيغور تودور كبديل مؤقت للمدرب توماس فرانك كان قرارًا غير موفق على الإطلاق. كانت هذه الفكرة قد طرحها فابيو باراتيكي لأول مرة في الخريف خلال الأشهر الأخيرة من عمله كمدير رياضي مشارك قبل انتقاله إلى فيورنتينا، لكن النادي لم ينفذها إلا في فبراير عندما تغيرت معالم موسم توتنهام تمامًا. لم يعد النادي معرضًا لخطر فقدان فرصة المشاركة في البطولات الأوروبية فحسب، بل خطر فقدان مكانه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا المعدل، قد لا يستمر تودور حتى نهاية عقده في يونيو. سيكون من الحكمة أن يحاول توتنهام البحث عن بديل يرفع معنويات الفريق بعد أن جاء الكرواتي ووجد طريقة ما لاستنزاف ما تبقى من ثقة الفريق. الصعوبة في هذه المشكلة هي أنه لا يوجد خيار واضح لمن يرغب في تولي هذه المهمة التي تبدو ملعونة.

إن مكانة توتنهام كفريق من الدرجة الأولى، بعد أشهر قليلة من إعلان شركة Deloitte والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) أنه التاسع بين أكثر الأندية قيمة في أوروبا، معرضة لخطر شديد. ولكن في حالة نجاته، هناك على الأقل خطة لمساعدته على الوقوف على قدميه مرة أخرى - عليهأن يرفع سماعة الهاتف ويتصل بموريسيو بوكيتينو.

  • Tottenham Hotspur v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    مدرب توتنهام النهائي

    بوتشيتينو هو المدرب الأكثر نجاحًا في توتنهام في العصر الحديث. انسوا استخدام الألقاب كمقياس للنجاح وفكروا ببساطة في أفضل فرق توتنهام التي تتذكرونها. كانت جميعها فرقًا يديرها الأرجنتيني. والأفضل من ذلك كله بالنسبة لمشجعي توتنهام هو أنه يحب النادي بصدق، بكل ما فيه من عيوب.

    توتنهام، من المشجعين إلى اللاعبين إلى مجلس الإدارة، أحبوا بوكيتينو. كان مدربًا ذو تفكير عصري مع أسلوبه في الضغط واللعب من الخلف، ومديرًا ذكيًا، والشخصية المثالية التي تريدها كوجه لناديك. إذا كان هناك صورة محددة لبوكيتينو خلال سنواته الثلاث الأولى في توتنهام، فستكون تلك الصورة وهو يذرف الدموع بينما يودع توتنهام ملعب وايت هارت لين القديم للمرة الأخيرة.

    بحلول عام 2018، كان بوكيتينو قد بنى فريقًا من النجوم ضم هاري كين وسون هيونغ-مين وديلي ألي وكريستيان إريكسن. وقد حققوا ثلاث مرات متتالية المركز الثالث في الدوري للمرة الأولى منذ الستينيات، عندما فازوا آخر مرة بلقب الدوري الإنجليزي القديم. على الرغم من أن بوكيتينو كان فخوراً جداً بتطوير اللاعبين الشباب وتشكيل هذا الفريق على صورته، إلا أنه كان يعلم أن الطريق أمام الفريق للمضي قدماً هو من خلال تداول اللاعبين.

    باع توتنهام الظهير الأيمن كايل ووكر في عام 2017 بعد أن طلب المدافع الانتقال إلى فريق أكثر قدرة على الفوز بالألقاب. كان النادي يأمل في أن تقدم برشلونة أو بايرن ميونيخ عرضًا ليتمكن من بيعه إلى الخارج، لكن مثل هذه العروض لم ترد. انضم ووكر في النهاية إلى مانشستر سيتي مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، وهو ما كان في ذلك الوقت رقمًا قياسيًا عالميًا بالنسبة لظهير.

    في الصيف نفسه، تلقى توتنهام اهتمامًا من مانشستر يونايتد بظهيره الأيسر داني روز والمدافع المتعدد المواهب إريك ديير. كان هناك اعتقاد في بعض الأوساط بأنهما كان بإمكانهما تحقيق 100 مليون جنيه إسترليني مجتمعين، لكن كلاهما بقي في مكانه. كان الشعور السائد في ذلك الوقت هو أنهم لا يريدون أن يُنظر إليهم على أنهم نادٍ يبيع لاعبيه، لكن بالنظر إلى الوراء، ربما كان من الأفضل أخذ المال وإعادة استثماره، خاصة بالنظر إلى الحظر الفعلي الذي فُرض على بوكيتينو.

    • إعلان
  • Tottenham Hotspur v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    اللحاق بالركب

    بعد أن استحوذ توتنهام على لوكاس مورا من باريس سان جيرمان في نهاية فترة الانتقالات في يناير 2018، مر 18 شهراً دون أن يقوم توتنهام بأي صفقات انتقالات أخرى. جاء ذلك على الرغم من نداءين علنيين - وغير معهودين - من بوكيتينو إلى رئيس النادي آنذاك دانيال ليفي.

    في نهاية موسم 2017-18، لم يتردد الأرجنتيني في مؤتمره الصحفي الأخير قبل الصيف، قائلاً: "إذا أردنا أن نكون منافسين حقيقيين على الألقاب الكبرى، علينا مراجعة الأمور قليلاً. علينا أن نخلق أحلاماً يمكن تحقيقها. ربما نشعر ببعض الإحباط واليأس لأننا الآن قريبون [من الألقاب].

    أعتقد أن دانيال سيستمع إليّ بالطبع. عليك أن تكون شجاعًا. الشجاعة هي أهم شيء، وكذلك المخاطرة. أعتقد أن هذا هو الوقت الذي يحتاج فيه النادي إلى المخاطرة ومحاولة العمل، إن أمكن، بجدية أكبر من الموسم السابق ليكون قادرًا على المنافسة مرة أخرى، لأن كل موسم سيكون أكثر صعوبة".

    كان العرض السخيف الذي قدمه توتنهام لجاك غريليش، والذي بلغ 4 ملايين جنيه إسترليني بالإضافة إلى خريج الأكاديمية جوش أونوماه، هو العلامة الوحيدة على أي نشاط للنادي في صيف 2018، اعتقادًا منهم أن أستون فيلا على وشك الانهيار المالي. في الواقع، كان النادي الذي يقع في منطقة ويست ميدلاندز قد تلقى للتو استثمارات جديدة ورفض العرض بسخرية.

    أصر ليفي وشركاه في ذلك الوقت على أن الميزانية متاحة لتوتنهام لتعزيز الفريق على الرغم من تأخر انتقالهم إلى ملعب توتنهام هوتسبير الجديد الذي تبلغ تكلفته مليار جنيه إسترليني، لكنهم أشاروا في اجتماع مع جمعية المشجعين إلى أن عمليات الانتقال كانت في الواقع صعبة للغاية. كان ذلك اعترافًا بالفشل أمام بوكيتينو ولاعبيه والمشجعين. كان ذلك أيضًا أول مؤشر على أن هذا النظام لم يكن مستعدًا للقيام بهذه القفزة ليصبح ناديًا حقيقيًا.

    لعب توتنهام بقيادة بوكيتينو على أقصى طاقته طوال موسم 2018-19 بعد أن قام بتوقيع لاعب واحد فقط خلال فترتي الانتقالات الأخيرتين، وفشل في تعزيز تشكيلته التي كانت ضعيفة بالفعل، بينما أضاع فرصة استبدال لاعبين آخرين عندما بدأت تركيزهم في التراجع. لهذا السبب كان الوصول إلى أول نهائي دوري أبطال أوروبا في تاريخ النادي بمثابة معجزة، لكن الظروف المحيطة بوصول توتنهام إلى هناك تركت بوكيتينو أكثر إرهاقًا، وألمح إلى أنه سيستقيل إذا أصبحوا بالفعل ملوك أوروبا.

    قبل فترة وجيزة من عودتهم الشهيرة ضد أياكس في نصف النهائي، حذر بوكيتينو مرة أخرى من أنه لا فائدة من استثمار توتنهام الكثير في ملعب جديد إذا كانوا سيهملون الفريق مرة أخرى: "عندما تتحدث عن توتنهام، يقول الجميع إن لديك منزلًا رائعًا، ولكن عليك أن تضع الأثاث فيه. إذا كنت تريد منزلًا جميلًا، فربما تحتاج إلى أثاث أفضل. ويعتمد الأمر على ميزانيتك إذا كنت ستنفق المال. علينا أن نحترم فرقًا مثل مانشستر سيتي أو ليفربول التي تنفق الكثير من المال.

    نحن شجعان، نحن أذكياء، نحن مبدعون. الآن يتعلق الأمر بكتابة فصل جديد وامتلاك فكرة واضحة عن كيفية بناء هذا المشروع الجديد. نحن بحاجة إلى إعادة البناء. سيكون الأمر مؤلمًا".

    وقع توتنهام مع تانغي ندومبيلي وجيوفاني لو سيلسو وريان سيسيجنون وجاك كلارك خلال صيف 2019، لكن ذلك لم يكن كافيًا لإصلاح الضرر الذي لحق بالنادي خلال الـ 18 شهرًا الماضية، ومنذ ذلك الحين والنادي يحاول اللحاق بالركب في سوق الانتقالات. أثبتت كل فترة انتقالات أنها متأخرة جدًا، وأحيانًا متأخرة بفترة انتقالات كاملة.

    تم إقالة بوكيتينو بعد خمسة أشهر من نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تحول النادي إلى استراتيجية "الفوز الآن" تحت قيادة جوزيه مورينيو. لم تسر الأمور كما كان مخططًا لها.

  • Manchester City v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    نقص القيادة

    كان ليفي هو الرجل الأول في توتنهام على أساس يومي. على الرغم من كل عيوبه، فقد أدار توتنهام بطريقة مثالية تقريبًا وحصل على الحق في محاولة الارتقاء بالنادي إلى المستوى التالي منذ توليه المسؤولية في عام 2001 وحتى مغادرته وايت هارت لين في عام 2017. لقد أنجز بناء الملعب الجديد في ما وصف أحيانًا بأنه مهمة فردية، في محاولة يائسة لمساعدة النادي في إيجاد طرق جديدة لجلب الإيرادات.

    كان العيب الرئيسي لليفي أنه لم يستطع إلا أن يقف في طريق نفسه. كان عنيدًا بشأن سياسة الانتقالات على الرغم من دعوات المديرين إلى زيادة الإنفاق على الرواتب، كما شهد بذلك مؤخرًا أنجي بوستيكوغلو وغاريث بيل في بودكاست Stick to Football. اتُهم بإدارة توتنهام كشركة تجارية ولم يفعل الكثير لتغيير هذا الرأي. حاول ذلك، لكنه غالبًا ما فشل في تفويض السلطة بعيدًا عن نفسه. لم يبدُ أبدًا "رجل كرة قدم حقيقي"، بعبارة بسيطة.

    ادعى القائد السابق هوغو لوريس أن فريق توتنهام حصل على مكافأة للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 في شكل ساعات فاخرة كهدايا شخصية من ليفي. كانت الساعات محفورة بعبارة "نهائي دوري أبطال أوروبا". قال لوريس: "كنت أفضل ألا يُكتب عليها أي شيء"، مما زاد من الشكوك حول افتقار ليفي لعقلية الفوز.

    في أسوأ حالاته، كان ليفي هدفًا للانتقادات. عائلة لويس، التي تدير النادي على نطاق أوسع ولكن ليس بنفس الطريقة اليومية التي يديره بها ليفي، قامت بفصل رئيسها في سبتمبر، موضحة أنها تستهدف "المزيد من الانتصارات، بشكل أكثر تكرارًا".

    تولى الرئيس التنفيذي فيناي فينكاتيشام مسؤوليات ليفي، بينما أصبح بيتر تشارينجتون رئيسًا غير تنفيذي. ماذا يعني كل هذا؟ في الواقع، لا يعني الكثير. هناك فراغ في القيادة في توتنهام يمتد من غرفة الاجتماعات إلى الملعب، مما أدى إلى انزلاق الفريق إلى وسط الجدول والتحول إلى صراع ضد الهبوط. يحتاج توتنهام إلى شخصية بارزة تمثله مرة أخرى.

  • Johan LangeGetty Images

    نهاية لانج

    كما ذكرنا سابقًا، السبب الرئيسي وراء تراجع توتنهام هو عدم قدرته على إعادة بناء تشكيلة الفريق. فقد كان هناك تركيز كبير على التعاقد مع لاعبين مراهقين لم يكونوا جاهزين للعب بعد، أو لاعبي وسط "مقاتلين" يفتقرون إلى المهارات الفنية اللازمة لتكملة زملائهم في الفريق.

    انضم يوهان لانج إلى توتنهام قادمًا من أستون فيلا في نوفمبر 2023، في البداية كمدير فني قبل أن يتم ترقيته إلى مدير رياضي. أشرف على خمس فترات انتقالات كاملة، وخلال تلك الفترة، تحول توتنهام من منافس في دوري أبطال أوروبا إلى فريق يكافح من أجل البقاء. كانت هذه حالة أثارت قلق المشجعين خلال فترة الانتقالات الأخيرة في يناير، خاصة مع دخول النادي موسمه الثالث على التوالي من الإصابات الجماعية، لكن لانج أوضح أنه لا يريد أن يصاب بالذعر.

    وقال لقنوات نادي توتنهام: "لم يكن هناك الكثير من اللاعبين المتاحين في السوق خلال شهر يناير... هناك الكثير من الإصابات في يناير، ونحن بالتأكيد نادٍ يعاني من ذلك في الوقت الحالي". "خلال فترة الانتقالات، من المهم جدًا، على الرغم من الإحباط الشديد بسبب الإصابات، أن نحافظ على الانضباط لأن، أ) اللاعبين سيعودون، و ب) إذا كان بإمكانك، كما تقول، الدخول وإجراء "شراء تحت الضغط" لأي لاعب كرة قدم، فإن الشعور الفوري الذي يمنحك إياه ذلك سيكون رائعًا. لكن بالطبع لا فائدة من التعاقد مع لاعبين لن يساعدونا على المدى القصير أو المتوسط أو حتى الطويل.

    "لذلك، على الرغم من أن ذلك أمر محبط للغاية مع كل الإصابات، فإن غالبية اللاعبين سيعودون هذا الموسم، هنا، ونأمل أن يعود بعضهم قريبًا جدًا. ومن المهم كنادٍ أن نحافظ على الانضباط ونحرص على بذل قصارى جهدنا لتوقيع لاعبين يمكنهم مساعدة الفريق بشكل عام، الآن أو في المستقبل."

    حتى 9 مارس، لا يزال توتنهام يفتقد 10 (عشرة) لاعبين من الفريق الأول بسبب الإصابة. لقد أغفل فريق التوظيف مرة أخرى أن تراكم مشاكل اللياقة البدنية يؤدي إلى تأثير متتالي. فاللاعبون الذين عادة ما يكونون أقوياء يتعرضون للإرهاق، بينما يلعب آخرون في مراكز غير مراكزهم الأصلية في محاولة لتعويض النقص.

    لقد راهن لانج على مستقبل توتنهام. إذا هبط الفريق بالفعل، فلن يتمكن من العمل في كرة القدم الإنجليزية مرة أخرى.

  • Eddie Howe Unai Emery Mikel ArtetaGetty Images

    عودة "المديرين"

    قد يكون هوس كرة القدم الحديث بنماذج الأندية التي يكون فيها "المدير" مجرد "مدرب رئيسي" في طريقه إلى دورة كاملة. لا يزال المديرون الرياضيون والفنيون موجودين، لكنهم ليسوا بالضرورة المسؤولين الوحيدين عن التوظيف.

    سيكون من الحكمة أن يستفيد توتنهام من تجربة اثنين من منافسيه اللذين اخترقا "الستة الكبار" على مدى السنوات الثلاث الماضية، وهما أستون فيلا ونيوكاسل. فقد أعادا السلطة والسيطرة والاستقلالية إلى مدربيهما، أوناي إيمري وإدي هاو، حيث تدور كل أجزاء المشروع حولهما. كانت هذه الوحدة عاملاً أساسياً في الصعود في جدول الترتيب والتنافس على الألقاب الكبرى.

    قد يكون من الصعب تذكر ذلك الآن، ولكن في بداية صعود أرسنال مرة أخرى إلى المنافسة على اللقب، كان عليه أن يستعيد السيطرة من توتنهام في صراع القوة في شمال لندن. سرعان ما رقى آرسنال، الذي كان في أسوأ حالاته منذ ربع قرن، ميكيل أرتيتا من "مدرب رئيسي" إلى "مدير فني" في عام 2020. ساءت أوضاعهم قبل أن تتحسن، ولكن بمجرد أن ترك أرتيتا بصماته على كل جوانب النادي، بدأوا في إحراز تقدم مرة أخرى.

    المدير الفني المناسب يمكن أن يكون شخصية موحدة. بالنسبة لتوتنهام، لا بد أن يكون هذا الشخص هو بوكيتينو. لا يوجد شخص آخر دخل إلى هوتسبير واي منذ عام 2014 يفهم ما هو توتنهام وما يحتاجه توتنهام أكثر منه. سلكوا طريق "الفائزين"، سلكوا طريق "نحن لا نشعر بالذعر"، لكن كل الطرق تؤدي إلى الأرجنتيني.

  • أعمال غير منجزة

    لم يخف بوكيتينو رغبته في العودة إلى توتنهام. في وقت سابق من هذا العام، كشف في بودكاست High Performance Podcast أن هذا هو النادي الوحيد الذي لا يزال مغرماً به. قال بوكيتينو، الذي لا يزال يعيش في لندن: "لا يزال الناس في الشوارع، مشجعو توتنهام، يظهرون حبهم وتقديرهم، وأعتقد أن هذا هو ما يجعله نادياً مميزاً للغاية".

    كما تحدث عن الطموحات العالية التي يجب أن يكون لدى توتنهام، على الرغم من أنه قال ذلك في بداية فبراير قبل أن تستقر المأزق الحالي للنادي مثل العفن الذي يغزو منزلًا فاخرًا في وسط المدينة.

    "الفوز بدوري أوروبا، الذي فاز به الفريق، أمر جيد، لكنه ليس كافيًا"، تابع بوكيتينو. "لا يكفي التنافس على كأس كاراباو أو كأس الاتحاد الإنجليزي أو الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمرات. إنه نادٍ يجب أن يكون، أو يحتاج أن يكون، لأن ما يتوقعه المشجعون هو أن يكون في دوري أبطال أوروبا، وأن يناضل من أجل دوري أبطال أوروبا، وأن يحاول أن يؤمن بإمكانية الفوز بدوري أبطال أوروبا، وأن يناضل أيضًا من أجل الدوري الإنجليزي الممتاز، وأن يؤمن بإمكانية الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز".

    كان الدفاع الضعيف مشكلة على أرض الملعب بالنسبة لتوتنهام خلال الموسمين الماضيين، لكن المشكلة الحقيقية كانت إهمالهم في الثلث الأخير من الملعب في عالم ما بعد كين. حتى في الموسم الثاني لبوستيكوغلو، اعتادت الفرق المنافسة على طريقة توتنهام في تنظيم الهجمات وإبطال تهديدها بسهولة، نظرًا لإصرار الأسترالي على تكتيكاته. عندما تم تعيين فرانك بمهمة جعل الفريق أكثر تحفظًا، كان أحيانًا يزيل الهجوم من المعادلة تمامًا - ولا يزال قراره بأن "سنخسر مباريات كرة القدم بنسبة 100٪" عالقًا في الأذهان. تحت قيادة تيودور، فإن عدم تماسك توتنهام في التعامل مع الكرة هو ما يقتلهم بقدر ما تقتلهم أي هفوات في الدفاع.

    يمكن أن تعكس الطموحات على أرض الملعب أحيانًا ما يحدث خارجها، وتشهد الأشهر الـ 12 الماضية في توتنهام على ذلك. لكن بوكيتينو لم يفقد أي شيء من طموحه ليكون الأفضل.

  • Tottenham Hotspur FC v Nottingham Forest FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    إعادة توحيد النادي

    وظيفة توتنهام لم تعد جذابة. ليس الآن، ولا في نهاية الموسم إذا بقي الفريق في الدوري، وبالتأكيد لن تكون جذابة إذا هبط الفريق. منذ رحيل بوكيتينو في عام 2019، عانى خلفاؤه من أسوأ فترات مسيرتهم المهنية أثناء وجودهم في N17.

    يمكن لمالكي توتنهام، الذين يتعرضون لانتقادات شديدة، اللجوء إلى بعض الخطوات العلاقات العامة. بوكيتينو، الذي لن يتردد في تدريب توتنهام في دوري الدرجة الثانية، ليس فقط المرشح المفضل لدى المشجعين لإعادة إشعال الحماس تجاه ناديهم، ولكنه في هذه المرحلة ربما يكون المرشح الأكثر تأهيلاً والمهتم بالمنصب. إذا أضفنا إلى ذلك رحيل لانج وربما حتى رئيس أرسنال السابق فينكاتيشام، فسيكون ذلك أول مؤشر على أن إدارة النادي تريد حقًا التغيير الجذري الذي يحتاجه بشدة.

    من المرجح أن يتم استقبال عودة بوكيتينو برحابة صدر وصبر أكثر من أي شخص آخر من خارج النادي. على الرغم من الأداء الواعد ضد باريس سان جيرمان في كأس السوبر الأوروبي والفوز خارج أرضه على مانشستر سيتي في الشهر الأول، إلا أن فريق فرانك توتنهام لا يزال يتعرض للصياح في الشوط الأول والشوط الثاني من أول هزيمة له، وهي الهزيمة 1-0 على أرضه أمام بورنموث. حتى في ذلك الوقت، لم يكن الكثير من المشجعين مستعدين لقبول التسوية التي كان النادي يحاول بيعها لهم، لكن معظمهم سيقبلون بسرور عرض لم الشمل مع بوكيتينو.

    توتنهام في حالة سيئة ولا يوجد سوى رجل واحد يستحق الاتصال به لإعادة تجميع شتات الفريق. لم يعد لديهم ما يخسرونه بالعودة إلى حبيبهم القديم المفضل.

