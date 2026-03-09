موريسيو بوكيتينو هو الوحيد القادر على إنقاذ توتنهام! يجب على توتنهام إعادة السيطرة الكاملة إلى مدرب المنتخب الأمريكي إذا أرادوا البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز

بعد أن استحوذ توتنهام على لوكاس مورا من باريس سان جيرمان في نهاية فترة الانتقالات في يناير 2018، مر 18 شهراً دون أن يقوم توتنهام بأي صفقات انتقالات أخرى. جاء ذلك على الرغم من نداءين علنيين - وغير معهودين - من بوكيتينو إلى رئيس النادي آنذاك دانيال ليفي.

في نهاية موسم 2017-18، لم يتردد الأرجنتيني في مؤتمره الصحفي الأخير قبل الصيف، قائلاً: "إذا أردنا أن نكون منافسين حقيقيين على الألقاب الكبرى، علينا مراجعة الأمور قليلاً. علينا أن نخلق أحلاماً يمكن تحقيقها. ربما نشعر ببعض الإحباط واليأس لأننا الآن قريبون [من الألقاب].

أعتقد أن دانيال سيستمع إليّ بالطبع. عليك أن تكون شجاعًا. الشجاعة هي أهم شيء، وكذلك المخاطرة. أعتقد أن هذا هو الوقت الذي يحتاج فيه النادي إلى المخاطرة ومحاولة العمل، إن أمكن، بجدية أكبر من الموسم السابق ليكون قادرًا على المنافسة مرة أخرى، لأن كل موسم سيكون أكثر صعوبة".

كان العرض السخيف الذي قدمه توتنهام لجاك غريليش، والذي بلغ 4 ملايين جنيه إسترليني بالإضافة إلى خريج الأكاديمية جوش أونوماه، هو العلامة الوحيدة على أي نشاط للنادي في صيف 2018، اعتقادًا منهم أن أستون فيلا على وشك الانهيار المالي. في الواقع، كان النادي الذي يقع في منطقة ويست ميدلاندز قد تلقى للتو استثمارات جديدة ورفض العرض بسخرية.

أصر ليفي وشركاه في ذلك الوقت على أن الميزانية متاحة لتوتنهام لتعزيز الفريق على الرغم من تأخر انتقالهم إلى ملعب توتنهام هوتسبير الجديد الذي تبلغ تكلفته مليار جنيه إسترليني، لكنهم أشاروا في اجتماع مع جمعية المشجعين إلى أن عمليات الانتقال كانت في الواقع صعبة للغاية. كان ذلك اعترافًا بالفشل أمام بوكيتينو ولاعبيه والمشجعين. كان ذلك أيضًا أول مؤشر على أن هذا النظام لم يكن مستعدًا للقيام بهذه القفزة ليصبح ناديًا حقيقيًا.

لعب توتنهام بقيادة بوكيتينو على أقصى طاقته طوال موسم 2018-19 بعد أن قام بتوقيع لاعب واحد فقط خلال فترتي الانتقالات الأخيرتين، وفشل في تعزيز تشكيلته التي كانت ضعيفة بالفعل، بينما أضاع فرصة استبدال لاعبين آخرين عندما بدأت تركيزهم في التراجع. لهذا السبب كان الوصول إلى أول نهائي دوري أبطال أوروبا في تاريخ النادي بمثابة معجزة، لكن الظروف المحيطة بوصول توتنهام إلى هناك تركت بوكيتينو أكثر إرهاقًا، وألمح إلى أنه سيستقيل إذا أصبحوا بالفعل ملوك أوروبا.

قبل فترة وجيزة من عودتهم الشهيرة ضد أياكس في نصف النهائي، حذر بوكيتينو مرة أخرى من أنه لا فائدة من استثمار توتنهام الكثير في ملعب جديد إذا كانوا سيهملون الفريق مرة أخرى: "عندما تتحدث عن توتنهام، يقول الجميع إن لديك منزلًا رائعًا، ولكن عليك أن تضع الأثاث فيه. إذا كنت تريد منزلًا جميلًا، فربما تحتاج إلى أثاث أفضل. ويعتمد الأمر على ميزانيتك إذا كنت ستنفق المال. علينا أن نحترم فرقًا مثل مانشستر سيتي أو ليفربول التي تنفق الكثير من المال.

نحن شجعان، نحن أذكياء، نحن مبدعون. الآن يتعلق الأمر بكتابة فصل جديد وامتلاك فكرة واضحة عن كيفية بناء هذا المشروع الجديد. نحن بحاجة إلى إعادة البناء. سيكون الأمر مؤلمًا".

وقع توتنهام مع تانغي ندومبيلي وجيوفاني لو سيلسو وريان سيسيجنون وجاك كلارك خلال صيف 2019، لكن ذلك لم يكن كافيًا لإصلاح الضرر الذي لحق بالنادي خلال الـ 18 شهرًا الماضية، ومنذ ذلك الحين والنادي يحاول اللحاق بالركب في سوق الانتقالات. أثبتت كل فترة انتقالات أنها متأخرة جدًا، وأحيانًا متأخرة بفترة انتقالات كاملة.

تم إقالة بوكيتينو بعد خمسة أشهر من نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تحول النادي إلى استراتيجية "الفوز الآن" تحت قيادة جوزيه مورينيو. لم تسر الأمور كما كان مخططًا لها.