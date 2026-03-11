ماسيمو موراتي، المالك والرئيس السابق لنادي إنتر، يتحدث إلى راديو كيس كيس. عن وضع النيرازوري، الذين خسروا 1-0 أمام ميلان في آخر ديربي ميلانو: "خسر فريق تشيفو أمام ميلان، ولديه فرصة جيدة لتحقيق نتائج جيدة والفوز بالدوري، لكن يجب أن أقول إنه يجب أن يبدأ في الركض. لأنني رأيت تراجعًا في المستوى البدني، وللفوز بالدوري يجب تحسين الأداء".
موراتي يكشف: "عرضوا عليّ تولي نادي نابولي وإعادة إطلاقه"
ثم يكشف موراتي عن حكاية مثيرة للاهتمام تتعلق بماضي نابولي، ولا سيما السنة التي أفلست فيها النادي البارتيبي، في عام 2004: "عندما أفلست النادي، اتصل بي رئيس أحد أندية الدوري الإيطالي وعرض عليّ أن أستحوذ على النادي وأعيد إطلاقه. لكنني اعتبرت ذلك تدخلاً، وعدم احترام لمدينة وساحة تستحقان شخصاً يتولى زمام الأمور في النادي تماماً كما فعل الرئيس أوريليو دي لورينتيس".
