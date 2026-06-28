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grafica cm modric milanGetty Images
Gabriele Stragapede

مودريتش يرد على أنباء العودة لريال مدريد: مورينيو لم يتصل بي!

ميلان
انتقالات
ريال مدريد
لوكا مودريتش

ما الذي يتسرب بشأن مستقبل البطل الكرواتي الذي، في الوقت نفسه، ينفي أي اتصال محتمل مع ريال مدريد.

لا يزال مستقبل لوكا مودريتش في عالم كرة القدم كله قيد الكشف. النجم الكرواتي، المنخرط مع منتخب بلاده في كأس العالم (حيث، في دور الـ32، سيواجه البرتغال، بمواجهة زميله في الفريق رافائيل لياو والصفقة الجديدة للروسونيري، المهاجم الصريح جونسالو راموس)، يركز حصريًا على هذا الموعد الدولي الكبير الأخير له، قبل أن يذهب ليقرر بشكل نهائي ماذا يفعل في الموسم الجديد سواء بالاستمرار في اللعب في ميلان؟، أم تعليق الحذاء أو قبول عروض محتملة لدور إداري، مع عودة على أعلى مستوى إلى ريال مدريد.

كلها خيارات مطروحة، موجودة على مكتبه، لكنها ستُقيَّم فقط عند نهاية التظاهرة العالمية، مع اتخاذ كل قرار نهائي لحسم جميع الشكوك.

  • الكلمات عن ريال مدريد

    ولكن فيما يتعلق بـ ريال مدريد، كما ورد عن فابريزيو رومانو على قناته واتساب، كانت هناك بعض التصريحات الصادرة تحديدًا من مودريتش نفسه بشأن عودة محتملة ومكالمة محتملة من قبل المدرب الجديد لـ بلانكوس جوزيه مورينيو.

    في نهاية المباراة بين كرواتيا الخاصة به وغانا، تحدث صاحب الرقم 14 على النحو التالي: "أعلم أنني في سن تقترب فيه نهاية مسيرتي بالنسبة لي أكثر فأكثر... مورينيو لم يتصل بي. أتمنى له الأفضل، إنه مدرب مميز، أحد الأفضل. أحمل له مودة خاصة".

    مودريتش أراد، إذن، أن يوضح أنه لم يكن لديه أي اتصال مع ذا سبيشال وان، مع إدراكه أن نهاية مسيرته الاحترافية كلاعب كرة قدم تقترب.

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  • الأرقام القياسية العالمية

    ضد غانا كان لمودريتش تمريرة حاسمة - كما أفاد BBC Football - جعلته يكتب صفحة مهمة أخرى في تاريخ كرة القدم، محققًا رقم أكبر صانع أهداف سنًا في تاريخ كأس العالم: في عمر 40 عامًا و291 يومًا، أصبح لوكا مودريتش أكبر لاعب سنًا يقدم تمريرة حاسمة في مباراة من كأس العالم.


  • ماذا يتسرب عن مستقبل ميلان...

    فابريزيو رومانو، الذي تدخل عبر اتصال في استوديوهات DAZN، أفاد بأنه من أجل المصير المهني لـ مودريتش يجب انتظار نهاية هذه كأس العالم. فقط لاحقًا سيرغب في التحدث مع عالم ميلان، مع المدرب الجديد روبن أموريم ومع الإدارة لفهم الاتجاه والتخطيط للنادي للمستقبل.

    حبه لـ ميلان لم ينتهِ أبدًا ومودريتش يقيّم ما إذا كان سيبقى بالروسونيري، رغم عدم التأهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

  • ...وهو لا ينكر

    في هذا المستقبل الذي يجب فك شفرته، في هذه الأثناء، كما وثقته كاميرات سبورت إيطاليا، مودريتش مرّ في المنطقة المختلطة، مكتفياً بالابتسام على سؤال زميلٍ كان يسأله إن كان سيبقى في ميلان.

    وعند سؤاله عن المستقبل، اكتفى البطل الكرواتي برفع إبهام، وهي إشارة غير واضحة إذا ما كانت تشير إلى السؤال المطروح أو إلى تحية تجاه الأشخاص الحاضرين.

    وتبقى الخلاصة أنه، على أي حال، مودريتش يقيّم مستقبله: في نهاية كأس العالم، سيعرف ميلان ما إذا كان سيبقى بالروسونيري (بتوقيع عقد جديد بعد العقد الذي ينتهي في 30 يونيو، حيث يوجد خيار أحادي لصالحه لتمديد الاتفاق لموسم واحد حتى 2027) أم لا.