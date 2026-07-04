لا للاعتزال .. مودريتش يقرر الاستمرار مع ميلان

وقالت الصحيفة الوردية المقربة من النادي الميلانيزي: "سيبقى في ميلان، ما لم تظهر أفكار جديدة، وهو ما لا يبدو في الأفق حالياً: هذه هي رغبة لوكا، التي تبلورت خلال الأسابيع الأخيرة وتأكدت في الساعات الأخيرة. وقد اتصل به ميلان الجديد، الذي يديره جيري كاردينالي بنفسه، وأبلغه برغبته في الاحتفاظ به لموسم آخر. كما تلقى لوكا في الأيام الأخيرة مكالمة من روبن أموريم، وهذا أمر بالغ الأهمية، لأنه يؤكد مدى أهمية لوكا بالنسبة للمدرب الجديد".