لن يعتزل ولكن .. مودريتش ينضم للجهاز الفني لأليجري بشرط!

اتفاق بين لوكا مودريتش وماسيميليانو أليجري كما كتبت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" أن لاعب الوسط الكرواتي والمدرب الإيطالي قد يظلان معاً في ميلان في حال تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

سيلعب مودريتش موسمًا أخيرًا بعد كأس العالم ليختتم بعد ذلك مسيرته كلاعب كرة قدم وينضم إلى الجهاز الفني لأليجري، الذي انسجم معه على الفور: هناك إعجاب كبير واحترام متبادل بينهما.





ويضع اللاعب الكرواتي الدولي البالغ من العمر 40 عامًا شرطين للبقاء مع الروسونيري: بقاء المدرب والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وإلا فإن لاعب ريال مدريد السابق قد يودع الفريق ويواصل مسيرته لمدة عام في مكان آخر، قبل أن ينضم إلى أليجري في الموسم التالي.







