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"مودريتش لن يكون آخر كرواتي يحقق الكرة الذهبية.. بيريشيتش يتنبأ بمستقبل باهر لمنتخب بلاده!
من إيفانيسفيتش وسيليتش إلى سوكر وبوبان: كرواتيا تنتج نجومًا عالميين
بلد لا يتجاوز عدد سكانه أربعة ملايين نسمة، لكنه حقق إنجازات تفوق حجمه بكثير في مجال إنتاج نجوم الرياضة. فجوران إيفانيسيفيتش ومارين سيليتش هما بطلان في بطولات «جراند سلام» للتنس، في حين لعب توني كوكوتش إلى جانب مايكل جوردان في فريق «شيكاجو بولز» الأسطوري الذي توج بثلاث ألقاب في نهائيات الدوري الأمريكي للمحترفين.
على صعيد كرة القدم، قبل أن يحتل مودريتش وزملاؤه مركز الصدارة، كان هناك دافور سوكر وزفونيمير بوبان وروبرت بروسينيكي - نجوم أضاءوا أندية مثل ريال مدريد وبرشلونة وميلان.
وقد رفع أبطال الجيل الحديث مستوى التوقعات، حيث وصلت هذه الدولة، التي اعتادت على خرق التوقعات وتغيير مسار الأحداث، إلى نهائي كأس العالم.
وقد حقق مودريتش ذلك بأروع طريقة ممكنة عندما كسر احتكار جائزة الكرة الذهبية الذي كان يتمتع به أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.
- MACKAGE
هل ستخرج كرواتيا فائزًا آخر بجائزة الكرة الذهبية يضاهي مودريتش؟
لا يزال في قمة عطائه رغم بلوغه الأربعين من العمر، وهو يستعد للمشاركة مجدداً في الحدث الأبرز للفيفا، لكن هل ستشهد كرواتيا يوماً لاعباً آخر يصل إلى هذه المرتبة؟ وعندما طُرح هذا السؤال على بيريشيتش، قال الجناح الذي خاض 153 مباراة دولية - في حديث له مع GOAL بالتعاون مع MACKAGE -: «لطالما تمتلك كرواتيا مواهب رائعة، لا سيما في كرة القدم. بالنسبة لبلد يقل عدد سكانه عن أربعة ملايين نسمة، فإن ما حققناه على مر السنين أمر مميز حقًا.
"فوز لوكا بجائزة الكرة الذهبية ذكّر العالم بأن كرواتيا قادرة على الوصول إلى أعلى مستويات التميز. وأنا على يقين تام بأن كرواتيا ستحقق المزيد من الإنجازات العظيمة في المستقبل، وآمل أن تحقق المزيد من الانتصارات في كرة القدم".
تتصاعد الحماسة في صفوف المنتخب الكرواتي الفخور قبيل كأس العالم 2026
ومن المتوقع أن تظهر بعض هذه الأخبار خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث من المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم 2026 في 11 يونيو. ورداً على سؤال حول حالة معنويات فريق زلاتكو داليتش قبيل خوض بطولة كبرى أخرى، قال نجم إيندهوفن بيريشيتش - الذي فاز مؤخراً بلقب الدوري الهولندي للمرة الثانية: "أشعر بالحماس والتركيز! كل كأس عالم لا يوصف لأننا نشعر بدعم وتوقعات عالية من البلد بأكمله.
"إنه ضغط كبير ولكنه أكبر دافع، ومن دواعي الشرف دائمًا تمثيل كرواتيا على الساحة العالمية، والوصول إلى الولايات المتحدة مرتديًا مجموعتنا المحدودة من MACKAGE يجعل التجربة أكثر تميزًا."
تعاونت MACKAGE مع كرواتيا لتقديم مجموعة ملابس مستوحاة من أحد أكثر الأزياء شهرة في عالم الرياضة. وعند سؤاله عن كيفية اعتبار تلك الألوان شارة شرف، قال بيريشيتش البالغ من العمر 37 عامًا - والذي ظهر لأول مرة على الصعيد الدولي في عام 2011: "كلما رأيت الألوان الكرواتية، أشعر بفخر هائل، وأعتقد أن الفريق بأكمله يشعر بنفس الشعور.
"إن ارتداء هذه الألوان داخل الملعب وخارجه هو دائمًا شرف كبير. لا يحظى الجميع بفرصة ارتداء ألوان بلدهم كجزء من عملهم، لذا أشعر أن ذلك امتياز. لقد مثلت مجموعة MACKAGE الكرواتية حقًا بطريقة راقية ومتواضعة من خلال لوحة الألوان والتفاصيل الصغيرة. إنه تكريم خفي، لكنه قوي جدًا لبلدنا."
- MACKAGE
مباريات كرواتيا: من ستواجه في دور المجموعات بكأس العالم؟
ستفتتح كرواتيا مشوارها في كأس العالم 2026 بمواجهة إنجلترا في ملعب AT&T - موطن فريق دالاس كاوبويز في دوري كرة القدم الأمريكية - في تكساس يوم 17 يونيو. وستواجه كرواتيا بعد ذلك بنما وغانا في مبارياتها الأخرى ضمن المجموعة الـ 12، مع خطة لتقديم أداء أنيق داخل الملعب وخارجه يجذب المزيد من الاهتمام لمودريتش وزملائه.