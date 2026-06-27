حسم المنتخب الكرواتي مواجهته المثيرة أمام نظيره الغاني بالفوز بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الختامية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.
وضمن رفاق القائد لوكا مودريتش بطاقة العبور المباشرة إلى الدور المقبل وسط أجواء مشحونة بالإثارة التكتيكية.
وبدأت المباراة برغبة كرواتية واضحة للسيطرة على مجريات اللعب وتدوير الكرة في منتصف الملعب، وهو ما أسفر عن هدف التقدم في الدقيقة 31 عبر اللاعب بيتار سوتشيتش بعد عمل جماعي مميز.
ورغم التنظيم الدفاعي الصارم الذي فرضه المدرب كارلوس كيروش على خطوط المنتخب الغاني، إلا أن الاندفاع الهجومي في الشوط الثاني آتى ثماره عندما تمكن ديريك لوكاسين من إدراك هدف التعادل لصالح غانا في الدقيقة 73.
وفي الأوقات الحرجة من اللقاء، تجلت عبقرية الأسطورة لوكا مودريتش الذي صنع هدف الفوز القاتل لزميله نيكولا فلاسيتش في الدقيقة 83 من ركنية، ليمنح بلاده ثلاث نقاط غالية وضعت كرواتيا في المركز الثاني، بينما تأهلت غانا في المركز الثالث بعد تقلبات دراماتيكية كبيرة.