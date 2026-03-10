Goal.com
Real Madrid Man City
Richard Martin

مواجهة أخرى بين ريال مدريد ومانشستر سيتي لن تكون مملة على الإطلاق - فقد بنى العملاقان الإسباني والإنجليزي أكثر المنافسات إثارة في دوري أبطال أوروبا

عندما تم إقران ريال مدريد مع مانشستر سيتي في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، سمع صوت التذمر من بلازا مايور إلى بيكاديللي غاردنز: "مرة أخرى؟!" كانت الشكاوى متوقعة تمامًا، ومفهومة إلى حد ما. بحلول نهاية مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل، سيكون الفريقان قد واجه كل منهما الآخر 11 مرة في المواسم الخمسة الماضية، و17 مرة منذ عام 2012.

بالنسبة لمشجعي سيتي أو مدريد الذين كانوا يأملون في الذهاب إلى مكان جديد وزيارة ملعب لم يزوروه من قبل، كانت القرعة مخيبة للآمال، ونحن نتفهم ذلك. لا شك أن مواجهة أخرى بين مدريد وسيتي تبدو متكررة وتزيد من الشعور بأن دوري أبطال أوروبا الحديث أصبح الدوري الأوروبي الممتاز الذي كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والعديد من المشجعين يحاولون تجنبه بشدة.

ومع ذلك، لا ينبغي أن يكون من المفاجئ أن يلتقي فريقان من أنجح الفرق في العقد الماضي، واللذان غالبًا ما يصلان إلى مراحل متقدمة في البطولة، معًا في كثير من الأحيان. ولهذا السبب لا يمكن لأحد أن ينزعج حقًا من لقاء مدريد وسيتي مرة أخرى. ما الذي يدعو للخوف من مواجهة بعض أفضل اللاعبين في العالم مرة أخرى، مع استمرار المنافسات مثل تلك بين إرلينج هالاند وأنطونيو روديجر؟

وأي شخص منزعج حقًا من مشاهدة حلقتين أخريين من هذه المنافسة المتصاعدة لديه ذاكرة قصيرة جدًا، حيث أن المباريات بين ريال مدريد ومانشستر سيتي قد قدمت بعضًا من أفضل اللحظات في تاريخ دوري أبطال أوروبا الحديث.

  • Real Madrid v Manchester City FC - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    بدايات متفجرة

    أسفرت المباريات الـ 15 التنافسية بين مدريد وسيتي عن 51 هدفًا، بمتوسط 3.4 هدفًا في المباراة الواحدة. باستثناء ثلاث مباريات بارزة، كانت هذه المباريات لا تفوت.

    في الواقع، أعطت المباراة الأولى في مرحلة المجموعات من موسم 2012-13 لمحة عما سيحدث. سُجلت خمسة أهداف في الدقائق الـ 22 الأخيرة في ملعب البرنابيو، حيث تقدم مانشستر سيتي مرتين، ثم أدرك ألكسندر كولاروف التعادل 2-1 في الدقيقة 86. احتفل ليام غالاغر بشكل جنوني في مدرجات الفريق المضيف، لدرجة أن الشرطة طردته من الملعب.

    لكن كان هناك المزيد، حيث أدرك كريم بنزيمة التعادل ثم سجل كريستيانو رونالدو في الدقيقة 90 ليحقق الفوز 3-2 ويطلق واحدة من أكثر احتفالات جوزيه مورينيو شهرة، حيث اندفع من منطقة المدربين ليقوم بانزلاق على ركبتيه على أرض الملعب مما أدى إلى اتساخ بدلته اللامعة.

    لم تكن مباراة الإياب مثيرة بنفس القدر وانتهت بالتعادل 1-1، مما أدى إلى خروج مانشستر سيتي من دور المجموعات، وهو أمر لم يحدث منذ ذلك الحين. في تلك الليلة، طُرد ألفارو أربيلوا، المدرب الحالي لريال مدريد.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    قلب التيار

    لم يأت اللقاء التالي بين ريال مدريد ومانشستر سيتي إلا في نصف نهائي موسم 2015-16، لكنه كان مخيباً للآمال بلا شك، حيث أعقب مباراة الذهاب الحذرة التي انتهت بالتعادل السلبي في مانشستر مباراة إياب مماثلة في البرنابيو حسمها هدف غاريث بيل بعد ارتطام الكرة بأحد اللاعبين. تعرض مانويل بيليغريني لانتقادات شديدة بسبب تكتيكاته السلبية، حيث فشل مانشستر سيتي في ممارسة أي ضغط جدي على ريال مدريد على الرغم من أنه كان على بعد هدف واحد من التأهل إلى النهائي بفضل قاعدة الأهداف خارج أرضه.

    لكن تلك المباراة كانت الاستثناء الذي أثبت القاعدة، حيث وصل بيب جوارديولا، العدو اللدود لريال مدريد كلاعب ومدرب مع برشلونة، إلى ملعب إتيهاد بعد شهر واحد فقط. كان تعيين الكتالوني إشارة على انتقال مانشستر سيتي من قوة صاعدة في كرة القدم إلى قوة لا يمكن إيقافها يجب على كل الأندية، حتى ريال مدريد، أن تأخذها في الحسبان.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP

    كلاسيكي على مر الزمان

    قام جوارديولا بأول رحلة له إلى مدريد مع مانشستر سيتي في فبراير 2020 لخوض مباراة الذهاب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وشهد فريقه عودة قوية وفاز بنتيجة 2-1. لكن مباراة الإياب لم تقام إلا بعد ستة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا، وأقيمت في ملعب إتيهاد الخالي من الجماهير. واستفاد مانشستر سيتي من هدف مبكر سجله رافائيل فاران، وتفوق على ريال مدريد وفاز بنفس النتيجة.

    التقى الفريقان مرة أخرى بعد عامين، مرة أخرى في نصف النهائي، ولكن هذه المرة مع عودة الجماهير إلى الملاعب. وتلا ذلك مباراتان من أكثر المباريات التي لا تنسى في تاريخ المسابقة: مباراة ذهاب مثيرة في مانشستر انتهت بنتيجة 4-3 لصالح مانشستر سيتي، تلاها نهاية دراماتيكية في مباراة الإياب، حيث كان ريال مدريد متأخراً 1-0 في تلك الليلة و5-3 في مجموع المباراتين قبل الدقيقة 90، لكن رودريغو سجل هدفين وأجبر الفريقين على خوض وقت إضافي قبل أن يسجل بنزيمة ركلة جزاء ليقود ريال مدريد إلى الفوز.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    الانتقام لكلا الجانبين

    بعد عام واحد، حصل مانشستر سيتي على فرصة للانتقام من تلك الهزيمة المؤلمة، وبعد تعادل مثير للأعصاب 1-1 في مباراة الذهاب التي شهدت أهدافًا رائعة من فينيسيوس جونيور وكيفن دي بروين، تمكنوا من تحقيق ذلك. كان سيتي قاسياً للغاية في ملعب الاتحاد ولم يتراجع أبداً بعد أن منحه برناردو سيلفا التقدم، وواصل هزيمته للبطل والحاصل على الرقم القياسي في عدد المرات التي فاز فيها باللقب بنتيجة 4-0 بأداء وصفه جوارديولا بأنه الأفضل الذي شاهده على الإطلاق طوال سنواته في دوري أبطال أوروبا.

    وقد عادل ريال مدريد النتيجة منذ ذلك الحين. كانت مباراة ربع النهائي في 2024 كلاسيكية أخرى، حيث انتهت بالتعادل 3-3 في البرنابيو، ثم بالتعادل 1-1 في ملعب الاتحاد قبل أن يفوز فريق كارلو أنشيلوتي بركلات الترجيح. في المقابل، كانت مباراة التصفيات في الموسم الماضي أكثر تفاوتًا، حيث عاد ريال مدريد من الخلف ليفوز 3-2 في ملعب إيتهاد قبل أن يقدم كيليان مبابي أداءً رائعًا في مباراة الإياب، حيث سجل ثلاثية في الفوز 3-1. أظهر مانشستر سيتي مدى التقدم الذي أحرزه منذ ذلك الشهر المظلم من فبراير بفوزه على ريال مدريد على أرضه في ديسمبر في مرحلة الدوري.

    لا يمكن أن تكون المباراة أكثر تكافؤًا: فاز كل من ريال مدريد ومانشستر سيتي بخمس مباريات، بينما انتهت المباريات الخمس الأخرى بالتعادل. منذ أن تولى جوارديولا تدريب الفريق، كان مانشستر سيتي أكثر هيمنة، حيث فاز خمس مرات وتعادل ثلاث مرات وخسر ثلاث مرات فقط. لكن ريال مدريد كان له الأفضلية في مباريات الأدوار الإقصائية، حيث فاز بأربع مباريات مقابل فوزين لمانشستر سيتي.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP

    "لا، ليس مرة أخرى!"

    هذه المرة، يعتبر سيتي المرشح الأوفر حظاً وفقاً للمراهنات، وهو في حالة أفضل، حيث لم يخسر منذ هزيمته أمام بودو/جليمت في يناير، وهي الفترة التي خسر فيها ريال مدريد ثلاث مرات، في حين خسر رودريغو لبقية الموسم بسبب إصابة في الركبة، وقد يغيب مبابي عن إحدى مباريات الدور على الأقل بسبب مشكلة في الركبة.

    التغلب على جوارديولا هو الدافع الرئيسي لريال مدريد. "بيب مرة أخرى! كابوس آخر ينتظرك، جوارديولا!" قال الصحفي في AS والمشجع المتعصب لريال مدريد توماس رونسيرو عند إعلان القرعة. "على الرغم من أن مانشستر سيتي أفضل في الوقت الحالي، وريال مدريد يمر بأزمة واضحة ولا نعرف ما إذا كان مبابي سيلعب، أنا متأكد من أن جوارديولا عندما رأى القرعة قال في نفسه: 'لا، ليس مرة أخرى!'.  

    "سيكون الأمر صعبًا، المباراة الثانية في ملعب إتيهاد. أعرف كل ذلك. لكننا نتحدث عن ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، بطولتنا المفضلة، والإحصائيات تقول كل شيء. في ثلاث من آخر أربع مباريات، خرج مانشستر سيتي من البطولة. لا يوجد ما نخشاه. غوارديولا لديه الكثير من الأسباب للقلق".

  • Real Madrid CF v Manchester City: Quarter-final First Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

    ما الذي يمكن أن يشكو منه؟

    أشارت رد فعل جوارديولا على القرعة إلى أنه لم يكن متحمسًا للعب ضد ريال مدريد مرة أخرى: "نعم، الأمر غريب بعض الشيء... إذا كنت تريد التقدم في هذه المسابقة الآن، عليك الفوز على أفضل الفرق، وإلا فإنك لا تستحق ذلك".

    ففي النهاية، تم إنشاء دوري أبطال أوروبا حتى يتسنى لأفضل الفرق أن تلعب ضد بعضها البعض. فلماذا نشتكي من نسخة أخرى من واحدة من أكثر المنافسات الأوروبية الحديثة إثارة وتشويقًا؟

