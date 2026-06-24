تبدو الظروف خارج الملعب غير مستقرة تمامًا قبل المواجهة الحاسمة بين مصر وإيران في كأس العالم 2026، في ظل عناد البلد المستضيف الولايات المتحدة الأمريكية رغبة المنتخبيين.
مهدي طارمي يتعرض لمضايقات وأمريكا تضرب بالاعتراضات عرض الحائط .. إقامة فعاليات الفخر بـ"المثليين الجنسيين" في مواجهة مصر وإيران!
موعد مواجهة مصر وإيران
من المقرر أن يلتقي الفراعنة بالمنتخب الآسيوي ففي 27 من يونيو الجاري، في تمام الساعة السادس صباحًا – بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة - ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2026.
ويدخل المنتخب المصري المباراة متصدرًا جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط، متفوقًا بفارق نقطتين على إيران "الوصيف".
فيما يحل المنتخب البلجيكي في المركز الثالث بالمجموعة نفسها برصيد نقطتين أيضًا، إذ يتأخر بفارق الأهداف عن إيران، ويأتي في المركز الأخير بنقطة وحيدة المنتخب النيوزيلندي.
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طارمي يتعرض لمضايقات .. ورحلة إيران تتأخر
مواجهة مصر وإيران من المقرر أن تقام في مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، فيما تقيم بعثة المنتخب الآسيوي في مدينة تيخوانا المكسيكية، في ظل القيود المفروضة على إقامتها بالولايات المتحدة.
وكان من المفترض أن تصل البعثة الإيرانية إلى سياتل قبل ساعات من الآن، لكنها تعرضت لمضايقات "معتادة" من قبل السلطات الأمريكية.
بيان الاتحاد الإيراني لكرة القدم أوضح أن السلطات الأمريكية عرّضت الثنائي نجم الفريق مهدي طارمي والمدرب المساعد سعيد الهوي لمضايقات في المطار، ما تسبب في تعطيل إجراءات استكمال رحلة المنتخب.
وأشار البيان إلى أن البعثة لا تزال في المطار في انتظار انتهاء إجراءات طارمي والهوي، لبدء رحلة المنتخب الإيراني إلى سياتل، استعدادًا لمواجهة مصر.
الإصرار على إقامة "يوم الفخر"
بعيدًا عن أزمة دخول المنتخب الإيراني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فهناك مشكلة أخرى متعلقة بمنتخب مصر أيضًا، إذ تصر السلطات المحلية في مدينة سياتل على إقامة "يوم الفخر" الخاص بالمثليين الجنسيين بالتزامن مع إقامة المباراة.
بحسب وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس" ووكالة "رويترز" فإنه من المقرر أن تُرفع أعلام "قوس قزح" في مدرجات مواجهة مصر وإيران، كما ستشهد سياتل بعض الاحتفالات بـ"يوم المثليين" خارج الملعب.
تلك الأحداث يُخطط لها رغم إصرار الاتحاديين المصري والإيراني بيانات رسمية قبل أشهر قليلة، معلنين خلالها رفضهم القاطع لإقامة أي مظاهر لدعم المثليين في مدرجات المباراة، احترامًا للشعوب العربية والإسلامية التي لا تتفق تعاليم دينها مع مثل تلك المظاهر.
فيما يتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موقفًا محايدًا، ولم يعلن عن موقفه من اعتراضات الجانبين المصري والإيراني، كما لم يتدخل لمنع دعم المثليين في المدرجات.
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مشوار مصر وإيران في كأس العالم 2026
حصد الفراعنة نقاطهم الأربعة بأول جولتين بفضل التعادل أمام بلجيكا (1-1)، ثم الفوز أمام نيوزيلندا (3-1).
أما المنتخب الإيراني فقد تعادل أمام نيوزيلندا (2-2) في الجولة الأولى، وتعادل كذلك أمام بلجيكا (0-0) في الجولة الثانية.