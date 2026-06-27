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Yosua Arya و علي سمير

"كأس عالم كارثية وأرادوا خروجنا" .. قائد إيران ينفجر في وجه الاتحاد الدولي بعد التعادل مع مصر

كأس العالم
إيران
مهدي طارمي

دعوة للوقوف في وجه الولايات المتحدة

انتقد قائد المنتخب الإيراني مهدي طارمي الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ورئيسه جياني إنفانتينو بشأن ما وصفه بـ«كارثة» كأس العالم، متهماً المنظمين بالفشل في حل الصعوبات اللوجستية ومشكلات التأشيرات المستمرة.

وفي سياق متصل دعا المدرب أمير قالينوي الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى الوقوف في وجه الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب المعاملة غير العادلة لفريقه.

  • شعور بالإحباط لدى إيران

    طغت المشاكل التي واجهتها إيران خارج الملعب على التعادل الذي حققته بصعوبة أمام مصر 1/1، حيث انتقد طايمي علنًا الفيفا بسبب المعاملة التي لقيها الفريق خلال البطولة.

    وقد تأثر الفريق بمشاكل تتعلق بالتأشيرات حالت دون انضمام 11 مسؤولاً رفيع المستوى إلى البعثة، في حين تسببت الرحلات المتكررة بين معسكرهم في تيخوانا وملاعب المباريات في الولايات المتحدة في تحديات لوجستية كبيرة.

    وقال طارمي إن الاتحاد الدولي لكرة القدم فشل في حل هذه المشاكل على الرغم من التأكيدات التي قدمها الرئيس إنفانتينو بعد المباراة الافتتاحية لإيران ضد نيوزيلندا.

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    ماذا قال طارمي؟

    وفي تصريح له عقب المباراة، شكك طارمي في طريقة تعامل الفيفا مع الوضع الإيراني، وقال إن الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يفِ بالوعود التي قطعها في وقت سابق من البطولة. كما أشار إلى غياب أفراد أساسيين من طاقم الدعم اللوجستي وإعادة التأهيل بسبب مشاكل في التأشيرات، وانتقد ترتيبات سفر الفريق.

    وقال طارمي ، وفقًا لما نقله موقع «ذا أثليتيك»: «إنها كأس عالم كارثية؛ كارثية بكل المقاييس». «كان يجب على الاتحاد الدولي أن يحل كل مشكلة هنا، لكنه للأسف لم يفعل ذلك. جاء السيد إنفانتينو إلى غرفة تغيير الملابس بعد المباراة الأولى ضد نيوزيلندا وقال: "هذه مجرد البداية".

    «طاقمنا اللوجستي ليس موجودًا هنا— لأنهم لا يملكون تأشيرات. كيف يتم إجبارنا على السفر من تيخوانا في كل مباراة؟ نحن نحب الناس في تيخوانا والمكسيك، إنهم شعب متواضع ونحترمهم كثيرًا، لكن هذا الوضع غير مقبول من الناحية الاحترافية".

    وأوضح:"الاتحاد الدولي لو يوفر لنا معاملة عادلةا، من حاول مساعدتنا؟ إذا كانوا يريدوننا أن نخرج من البطولة، فلا بأس، لنخرج. لكن هذا غير عادل. ليس لدينا طاقم إعادة التأهيل أو طاقم اللوجستيات لمساعدتنا. نحن نشكو دائماً من هذه الأمور لكن لا أحد يستجيب".

  • دعوة للوقوف في وجه أمريكا

    وقد أعرب المدرب الإيراني قالينوي عن نفس الشعور بالإحباط، حيث وجه غضبه نحو الولايات المتحدة بصفتها إحدى الدول المنظمة مع كندا والمكسيك. فقد اضطر الفريق إلى نقل معسكره التدريبي من أريزونا إلى المكسيك قبيل انطلاق البطولة مباشرةً بسبب الصراع العسكري الدائر بين الولايات المتحدة وإيران، وهي خطوة يعتقد الجهاز الفني أنها أثرت سلبًا على تعافي اللاعبين البدني.

    "أعلم أن السيد إنفانتينو بذل قصارى جهده لتقليل المشاكل قدر الإمكان، لكن البلد المضيف هو الذي لم يعاملنا بشكل جيد"، أوضح قالينوي، وفقاً لما نقلته صحيفة «ذا جارديان». "أحث الفيفا على ألا يسمح للبلدان المضيفة بمعاملة الفرق واللاعبين بنفس الطريقة في المستقبل. آمل أن يتصدى السيد إنفانتينو فعلياً لمثل هذا السلوك.

    "لقد كان سلوكهم تجاهنا فظيعًا حقًّا، ونأمل أن يدرك العالم ذلك. لم يسمحوا لنا بالوصول قبل أسبوعين، ولا قبل يومين من كل مباراة. وقد أضر بنا ذلك كثيرًا. كما كنا نمر بحرب أيضًا. ورغم كل هذه المشاكل، تمكنا من تقديم أداء جيد، والعالم فخور بالإيرانيين وبفريقنا. أعتقد أن هذا هو أعظم إنجاز لنا على الرغم من كل العقبات والعراقيل التي وضعوها في طريقنا."

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    آمال إيران في التأهل لا تزال قائمة

    على الرغم من الجدل المستمر، لا تزال إيران تتمتع بفرصة للوصول إلى دور الـ32 باعتبارها أحد أفضل الفرق التي احتلت المركز الثالث في البطولة.

    ومع ذلك، يأمل الفريق ألا تؤثر الاضطرابات خارج الملعب سلبًا على استعداداته، في الوقت الذي تنتظر فيه نتائج المباريات المتبقية في مرحلة المجموعات.