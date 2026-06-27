"كأس عالم كارثية وأرادوا خروجنا" .. قائد إيران ينفجر في وجه الاتحاد الدولي بعد التعادل مع مصر

وفي تصريح له عقب المباراة، شكك طارمي في طريقة تعامل الفيفا مع الوضع الإيراني، وقال إن الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يفِ بالوعود التي قطعها في وقت سابق من البطولة. كما أشار إلى غياب أفراد أساسيين من طاقم الدعم اللوجستي وإعادة التأهيل بسبب مشاكل في التأشيرات، وانتقد ترتيبات سفر الفريق.

وقال طارمي ، وفقًا لما نقله موقع «ذا أثليتيك»: «إنها كأس عالم كارثية؛ كارثية بكل المقاييس». «كان يجب على الاتحاد الدولي أن يحل كل مشكلة هنا، لكنه للأسف لم يفعل ذلك. جاء السيد إنفانتينو إلى غرفة تغيير الملابس بعد المباراة الأولى ضد نيوزيلندا وقال: "هذه مجرد البداية".

«طاقمنا اللوجستي ليس موجودًا هنا— لأنهم لا يملكون تأشيرات. كيف يتم إجبارنا على السفر من تيخوانا في كل مباراة؟ نحن نحب الناس في تيخوانا والمكسيك، إنهم شعب متواضع ونحترمهم كثيرًا، لكن هذا الوضع غير مقبول من الناحية الاحترافية".

وأوضح:"الاتحاد الدولي لو يوفر لنا معاملة عادلةا، من حاول مساعدتنا؟ إذا كانوا يريدوننا أن نخرج من البطولة، فلا بأس، لنخرج. لكن هذا غير عادل. ليس لدينا طاقم إعادة التأهيل أو طاقم اللوجستيات لمساعدتنا. نحن نشكو دائماً من هذه الأمور لكن لا أحد يستجيب".