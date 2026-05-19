Francesco Schirru و علي رفعت

مهدد بعقوبات الماضي.. الاتحاد الإيطالي يحقق في إهانات تورام لميلان خلال احتفالات إنتر بالدوري!

في حافلة احتفال إنتر، عرض تورام بعض اللافتات التي تلقاها من المشجعين خلال موكب النيراتزوري؛ وقد أصبح هذا الأمر ممارسة معتادة في السنوات الأخيرة، لا سيما عندما تفوز الفرق الميلانية.

لم تمر الصور ومقاطع الفيديو المتداولة على الإنترنت لماركوس تورام وهو يرفع لافتات معادية لميلان مرور الكرام؛ فقد قررت الاتحاد الإيطالي لكرة القدم فتح ملف تحقيق بشأن ما حدث خلال موكب إنتر، على متن حافلة الاحتفال بالفوز بلقب الدوري.

تلقى اورام على وجه الخصوص لافتتين ضد ميلان، من مشجعي إنتر خلال الاحتفالات في شوارع ميلانو: أظهرت إحداهما فأرًا على خلفية باللونين الأحمر والأسود، بينما أشارت الأخرى إلى الديربيات التي فاز بها "الأقارب" خلال الموسم.

"ضعوا الديربيات في مؤخراتكم" هي إشارة واضحة إلى اللافتة التي رفعها ماسيمو أمبروسيني عام 2007، والتي كُتبعليها "ضعوا لقب الدوري في مؤخراتكم"، بعد فوز إنتر بالبطولة. فقد رفع أمبروسيني اللافتة خلال موكب الاحتفال بالفوز بدوري أبطال أوروبا، الذي جاء عقب فوز الجيران بلقب الدوري الإيطالي.


  الحالة الأخيرة

    قبل بضع سنوات، وتحديداً في عام 2022، أدى فوز ميلان باللقب إلى ظهور لافتات اعتُبرت بذيئة؛ فتم تغريم مايك مينيان، وتيو هيرنانديز، وساندرو تونالي، ورادي كرونيتش لانتهاكهم الفقرة الأولى من المادة 4 من قانون العدالة الرياضية.

    وعلى غرار اللاعبين، تمت معاقبة ميلان أيضًا على أساس المسؤولية الموضوعية، ودفع 12000 يورو.

  مجرد مزاح؟

    اللافتات التي رفعها تورام قد قسمت المشجعين: فهناك من قبلوا، حتى بين مشجعي الروسونيري، بروح رياضية المزاح الودي للمهاجم المنافس، بينما في المقابل لم يكن قليلًا عدد المشجعين الذين اتهموا لاعب إنتر بأنه ألقى «بشكل مبتذل» الزيت على نار المنافسة.

    في السنوات الأخيرة، استُخدمت تصريحات بعض اللاعبين ضدهم عند أول هزيمة أو أول خطأ فادح، مما أدى إلى تحويل العديد من الكلمات أو التصريحات التي قيلت قبل المباريات الحاسمة أو بعد بعض الانتصارات المهمة إلى وسائل للسخرية منهم.

