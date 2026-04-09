مهاجم ليدز يونايتد "مهتم جدًا" بالانتقال إلى الدوري الإسباني بعد أن أعطى فريق دانيال فاركي الضوء الأخضر لرحيله

يمثل قرار السماح برحيل جوزيف تحولاً في موقف إدارة نادي إيلاند رود. ففي الصيف الماضي، كان المهاجم مصمماً على فرض رحيله، بل واتخذ خطوة جذرية برفضه السفر مع الفريق في جولته التحضيرية للموسم الجديد في ألمانيا. ورغم أن ليدز وافق في النهاية على إعارته، إلا أنه كان متردداً في السابق في التخلي عنه بشكل نهائي. ومع ذلك، لم يعد جوزيف يُعتبر جزءًا من المشروع طويل الأمد تحت قيادة فارك. ومع استمرار عقده حتى عام 2028، فإن ليدز في وضع قوي يسمح لها بالمطالبة بمبلغ مالي محترم، لكن الطرفين متفقان الآن على السعي لبداية جديدة. وبالفعل، لا يزال الاهتمام بالمهاجم كبيرًا بعد أدائه الثابت في إسبانيا هذا الموسم.