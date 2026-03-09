Getty Images Sport
ترجمه
مهاجم تشيلسي وإنتر السابق هيرنان كريسبو يُطرد من ساو باولو بسبب "عدم الانسجام" على الرغم من بدايته القوية في بطولة البرازيل
إقالة مفاجئة في ساو باولو
تشير التقارير إلى أن القرار لم يكن قائمًا على أساس حسابي بحت، بل على تدهور الأجواء خلف الكواليس. وفقًا لشبكة ESPN، كان عدم الانسجام بين المدرب الأرجنتيني واللاعبين عاملاً رئيسيًا في إقالته. علاوة على ذلك، أفادت التقارير أن مجلس الإدارة شعر أن التطور التكتيكي للفريق قد وصل إلى طريق مسدود، حيث لم يشهد التطور المرجو في أسلوب لعب الفريق خلال الأشهر الأخيرة.
- Getty Images Sport
فترة ثانية متباينة للأرجنتيني
بدأت الفترة الثانية لكريسبو في منصب المدير الفني لمورومبيس في يوليو 2025، عندما عاد لتثبيت أركان الفريق بعد رحيل لويس زوبيلديا. ورغم نجاحه في إبعاد النادي عن خطر الهبوط العام الماضي، إلا أن حظوظه في البطولات التي تقام بنظام خروج المغلوب كانت أقل إثارة للإعجاب. أدى خروجه المخيب للآمال من كأس البرازيل على يد فريق الدرجة الثانية أتلتيكو-PR وخروجه من كأس ليبرتادوريس على يد LDU Quito إلى إلقاء ظلال على فترة توليه المنصب.
على الرغم من هذه الانتكاسات القارية، بدأ موسم 2026 في الدوري البرازيلي بآمال كبيرة. حصد تريكولور 10 نقاط من أصل 12 نقطة ممكنة، وهو إنجاز يمنح المدرب عادةً أمانًا وظيفيًا كبيرًا. ومع ذلك، كانت الخلافات الداخلية كبيرة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها، مما دفع النادي إلى البحث عن قيادة جديدة بعد أسبوع من خسارته 2-1 أمام بالميراس.
بيان رسمي من النادي يؤكد رحيل اللاعب
أكد العملاق البرازيلي الخبر عبر بيان رسمي، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني بأكمله سيتبع كريسبو في رحيله. وقال النادي: "قرر نادي ساو باولو لكرة القدم يوم الاثنين (9) الإعلان عن رحيل المدرب هيرنان كريسبو. كما سيغادر النادي المساعدان خوان براندا وفيكتور لوبيز، والمدربان البدنيان فيديريكو مارتينتي ولياندرو باز، ومدرب حراس المرمى غوستافو نيبوتي".
وتابع البيان بالتطرق إلى إسهاماته التاريخية وإحصائيات آخر فترة قضاها مع النادي، مضيفًا: "بطل بطولة باوليستا في 2021، بدأ كريسبو فترته الثانية في مورومبي في يوليو 2025. ومنذ ذلك الحين، قاد الفريق في 46 مباراة، وحقق 21 فوزًا و7 تعادلات و18 خسارة. يتمنى ساو باولو لهرنان كريسبو وطاقمه التدريبي التوفيق في مسيرتهم المهنية".
- AFP
الإرث والبحث عن خليفة
يغادر كريسبو بعد أن خاض 99 مباراة في فترتين مختلفتين، حقق فيها 45 فوزًا و26 تعادلًا و28 هزيمة. ويبقى أكبر إنجازاته هو لقب بطولة باوليستا 2021، الذي أنهى فترة جفاف طويلة للنادي من الألقاب بفوزه على بالميراس بقيادة أبيل فيريرا. ومع ذلك، فإن الإخفاقات الأخيرة في نفس المسابقة المحلية، بما في ذلك الخسارة في نصف النهائي أمام منافسيهم في وقت سابق من هذا العام، زادت من الضغط المتزايد.
حتى الآن، لا يوجد خليفة مباشر لساو باولو، حيث بدأ مجلس الإدارة البحث بنشاط في السوق بينما يستعد الفريق لمواجهة شابوكوينسي القادمة.
إعلان