مهاجم أرسنال يفتح الباب أمام رحيله في الصيف بعد الكشف عن «رغبته» في الانتقال
نجم برازيلي يتحدث عن مستقبله مع أرسنال
في حديثه إلى قناة «جلوبو إسبورتي» البرازيلية، أثار جيسوس مرة أخرى التكهنات حول مستقبله في ملعب الإمارات. وعلى الرغم من أن عقده لا يزال ساريًا حتى عام 2027، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا ارتبط اسمه مرارًا بالانتقال إلى نادٍ آخر، في الوقت الذي يسعى فيه أرسنال إلى إعادة تشكيل خياراته الهجومية. كان المهاجم المتعدد المواهب، الذي سجل 31 هدفاً وصنع 22 تمريرة حاسمة في 119 مباراة مع "المدفعجية"، صريحاً بشكل لافت حول المكان الذي يرى نفسه يلعب فيه. واعترف بأنه على الرغم من أن أولويته الحالية هي مساعدة فريقه الحالي، إلا أن لديه رغبة عميقة في العودة إلى وطنه.
لا يزال الارتباط العاطفي بنادي بالميراس قائماً
بعد عودته إلى اللياقة البدنية، خاض جيسوس 23 مباراة في جميع المسابقات خلال موسم 2025-2026، حيث لعب 855 دقيقة فقط وساهم في تسجيل خمسة أهداف وصنع هدفين. ومع وجوده في كثير من الأحيان كبديل لكاي هافرتز، أصبح من الصعب بشكل متزايد تجاهل الجاذبية العاطفية للعودة إلى بالميراس. وفي معرض شرحه لخططه المهنية، صرح المهاجم قائلاً: «تركيزي الرئيسي اليوم لا يزال منصبًا على أرسنال، لتحقيق الإنجازات هنا، وللمساعدة بالطريقة التي يحتاجها المدرب. ثم، بالطبع، عندما ينتهي الموسم، سنبدأ في التفكير. رغبتي هي العودة إلى بالميراس يوماً ما والفوز بمزيد من الألقاب. لقد شعرت بالفعل بما يعنيه الفوز هناك. لا يزال هذا الشعور بداخلي، إنها رغبة قوية جداً".
لا توجد عروض محددة مطروحة
ورغم أن الرومانسية التي تحيط بفكرة العودة إلى أمريكا الجنوبية واضحة للعيان، سارع اللاعب إلى الإشارة إلى أنه لم تجر أي مفاوضات رسمية حتى الآن. في الأساس، ينتظر جيسوس أن يبادر بطل البرازيل الحالي، الذي سجل له سابقًا 28 هدفًا وصنع 8 تمريرات حاسمة في 83 مباراة قبل انضمامه إلى مانشستر سيتي في عام 2017، بالخطوة الأولى. واعترف بأن العودة لا تعتمد على مشاعره فحسب: "بالطبع، يجب أن أتلقى عرضًا من بالميراس أيضًا. لكن علاقتي بهم كانت دائمًا جيدة جدًا وستظل كذلك دائمًا".
ماذا سيحدث بعد ذلك لـ «جيسوس»؟
يبدو أن الكرة في ملعب أرسنال فيما يتعلق بتجديد العقد أو بيع اللاعب في الصيف. وإلى أن يتم التوصل إلى قرار نهائي، من المتوقع أن تستمر موجة التكهنات مع اقتراب فترة الانتقالات القادمة.