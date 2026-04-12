مهاجم أرسنال يفتح الباب أمام رحيله في الصيف بعد الكشف عن «رغبته» في الانتقال

في حديثه إلى قناة «جلوبو إسبورتي» البرازيلية، أثار جيسوس مرة أخرى التكهنات حول مستقبله في ملعب الإمارات. وعلى الرغم من أن عقده لا يزال ساريًا حتى عام 2027، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا ارتبط اسمه مرارًا بالانتقال إلى نادٍ آخر، في الوقت الذي يسعى فيه أرسنال إلى إعادة تشكيل خياراته الهجومية. كان المهاجم المتعدد المواهب، الذي سجل 31 هدفاً وصنع 22 تمريرة حاسمة في 119 مباراة مع "المدفعجية"، صريحاً بشكل لافت حول المكان الذي يرى نفسه يلعب فيه. واعترف بأنه على الرغم من أن أولويته الحالية هي مساعدة فريقه الحالي، إلا أن لديه رغبة عميقة في العودة إلى وطنه.