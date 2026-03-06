Getty Images Sport
مهاجم الدوري الإسباني رافا مير يواجه عقوبة السجن لمدة تزيد عن 10 سنوات بتهمة الاغتصاب
التهم الرسمية وطلبات الحكم
طلبت النيابة العامة في إسبانيا رسميًا عقوبة مجمعة مدتها 10 سنوات وستة أشهر لمير. وفقًا لتقارير من Las Provincias، فإن الشاب البالغ من العمر 28 عامًا متهم بالاعتداء الجنسي المشدد والتسبب في إصابات جسدية. وتشمل تفاصيل العقوبة المطلوبة تسع سنوات بتهمة الاعتداء الأولي و 18 شهراً إضافياً بسبب الإصابات التي لحقت بالضحية المزعومة. تعود القضية إلى أوائل سبتمبر 2024، عندما تم القبض على مير عقب حادثة وقعت في منزله. على الرغم من أن القضية تمت معالجتها من قبل المحاكم في أكتوبر 2025، إلا أن المهاجم مارس حقه في عدم الإدلاء بشهادته في ذلك الوقت، مما أدى إلى هذا التطور القضائي الأخير.
العقوبات المالية وأوامر التقييد
بالإضافة إلى عقوبة السجن، تطالب النيابة العامة باتخاذ تدابير صارمة لحماية الضحية. إذا تمت إدانة مير، فسيُمنع من الاقتراب من المرأة لمسافة 500 متر لمدة 13 عامًا، وسيواجه سبع سنوات من الإفراج المشروط بعد خروجه من السجن. علاوة على ذلك، طلبت النيابة العامة دفع تعويض قدره 64000 يورو عن الأضرار المعنوية والجسدية. في مقابلة مع AS في وقت سابق من هذا العام، حافظ مير على مظهره الهادئ، قائلاً: "أنا هادئ جداً. نحن في عملية قضائية وتستغرق وقتاً. نحن في انتظار لائحة الاتهام ومتحمسون جداً للمثول أمام المحكمة".
فترة مضطربة بالنسبة للمهاجم
يأتي هذا التطور القانوني في ختام ما وصف بأنه الأسبوع الأكثر اضطرابًا في مسيرة مير. ويأتي طلب الحكم في أعقاب مزاعم منفصلة من لاعب إسبانيول عمر الهلالي، الذي اتهم مهاجم إلتشي باستخدام عبارة عنصرية خلال مباراة أخيرة. اندلعت القضية في الشوط الثاني عندما أخبر الهلالي الحكم أنه سمع تعليقًا عنصريًا منسوبًا إلى مير، مما أدى إلى تفعيل بروتوكول مكافحة العنصرية وتوقف المباراة لفترة وجيزة. وفقًا لصحيفة El Periodico Mediterraneo، سجل التقرير الشكوى ولكنه أشار إلى أنه لم يسمعها أي مسؤول.
وقد شكلت هذه الخلافات المتداخلة ضغطًا كبيرًا على إلتشي، الذي تعاقد مع المهاجم على سبيل الإعارة من إشبيلية. ويضطر النادي الآن إلى التعامل مع الآثار الإعلامية والرياضية المترتبة على تعرض مهاجمه الأساسي لعقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات، في الوقت الذي يقاتل فيه من أجل حصد النقاط في الدوري الإسباني.
مواعيد المحاكمات وعدم اليقين المهني
حتى صدور الحكم، يظل المهاجم مؤهلاً للعب، لكن مستقبله على المدى الطويل في كرة القدم الاحترافية يكتنفه الغموض. من المرجح أن يراقب إلتشي وناديه الأصلي، إشبيلية، الوضع عن كثب، حيث أن الإدانة ستؤدي إلى إنهاء عقوده على الفور. على أرض الملعب، يواجه مير مهمة صعبة تتمثل في الحفاظ على تركيزه وسط تدقيق إعلامي مكثف. مع إعلان لائحة الاتهام الآن، من المتوقع أن تتزايد الضغوط من المشجعين وجماعات حقوق الإنسان على النادي لاتخاذ إجراءات تأديبية.
