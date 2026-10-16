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Jose Mourinho Real Madrid derby defeat GFXGOAL
علي رفعت

من يقف أمام مبابي؟! ومعركة خاسرة في الضغط.. ريال مدريد يستقبل إشبيلية بمخاوف روما!

فقرات ومقالات
ريال مدريد ضد إشبيلية
ريال مدريد
إشبيلية
الدوري الإسباني
كيليان مبابي

ليلة الأحد واختبار الثقة

يستقبل ملعب سانتياجو برنابيو مساء الأحد مواجهة نارية تجمع بين ريال مدريد وضيفه إشبيلية، في موعد يتجاوز مجرد كونه صدامًا تقليديًا ضمن منافسات الدوري الإسباني. 

يدخل الفريق الملكي اللقاء وهو يحمل نشوة العودة المثيرة والريمونتادا الأخيرة أمام روما، لكن تلك النشوة تظل محاصرة بهاجس فني مقلق كشفته الشباك التي اهتزت بسبب أخطاء فادحة في الخروج بالكرة تحت وطأة ضغط الفريق الإيطالي. 

هذا العيب بالتحديد يضع رجال المدرب جوزيه مورينيو أمام اختبار حقيقي لا يقبل التهاون، لأن الضيف الأندلسي قادم بأسلحة تضغط على الجرح نفسه.

  • عقدة تاريخية تبتلع أحلام الأندلسيين

    يقف التاريخ كجدار عازل في وجه طموحات إشبيلية كلما حطت أقدام لاعبيه في العاصمة مدريد، لم يعرف ريال مدريد طعم الهزيمة أمام الفريق الأندلسي في آخر 15 مواجهة جمعت بينهما في الليجا، محققًا الفوز في 13 مباراة مقابل تعادلين فقط.

    الخروج بأي نتيجة إيجابية يوم الأحد يعني انفراد النادي الملكي بأطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ مواجهات الفريقين بالمسابقة.

    ولا تتوقف السيطرة عند النتائج، بل تمتد إلى الشراسة التهديفية، إذ هز ريال مدريد شباك إشبيلية في آخر 15 مباراة على التوالي موقعاً على 29 هدفًا، وتسجيل هدف وحيد في هذا اللقاء سيمنحه السلسلة التهديفية الأطول في تاريخ الصراع المباشر بين الطرفين.

    في المقابل، يبدو ملعب برنابيو بمثابة كابوس أزلي لكتيبة إشبيلية التي خسرت 16 من آخر 17 زيارة لمعقل الفريق الأبيض مقابل تعادل يتيم، دون أن تذوق طعم الانتصار هناك منذ موقعة ديسمبر الشهيرة عام 2008 التي انتهت بنتيجة 4-3، وهي أسوأ سلسلة بلا فوز خارج الأرض لإشبيلية أمام منافس واحد في تاريخ البطولة.


  • mourinho(C)Getty Images

    تناقض الحصن الأبيض والتمرد الأندلسي

    يدخل ريال مدريد المواجهة متسلحًا بقوته المعتادة في قواعده بعدما حصد الفوز في آخر سبع مباريات متتالية على ملعبه في الدوري، وهي سلسلة لم يتجاوزها الفريق منذ موسم 2020-2021 سوى مرة واحدة عندما حقق 10 انتصارات بين أبريل ونوفمبر من عام 2025.

    لكن المفارقة تكمن في هوية إشبيلية هذا الموسم، فالأندلسيون يمرون ببداية استثنائية خارج قواعدهم هي الأفضل منذ موسم 2011-2012، حيث لم يتلقوا أي هزيمة في أربع مواجهات خارج ملعبهم محققين فوزين وتعادلين. 

    كما بدأ الفريق يكسر رهبة العاصمة بوجه عام بعدما جمع نقاطًا في أربع من آخر ست زيارات لفرق إقليم مدريد بتحقيقه فوزين وتعادلين، متجاوزًا مرارة سقوط سابق في سبع مباريات من أصل تسع مواجهات هناك.


  • سلاح الضغط ومعضلة استرجاع الكرة

    هنا تحديدًا تشتعل معركة التكتيك بين الفريقين، فإشبيلية ليس فريقًا عاديًا في افتكاك الكرات، بل هو متصدر أندية الليجا هذا الموسم في استرجاع الكرة بمناطق الخصم المتقدمة بواقع 87 مرة. 

    هذا الرقم يثير قلق جماهير البرنابيو بعد ارتباك الخروج بالكرة أمام روما، لكن ريال مدريد يملك سلاحًا مضادًا وفتاكًا، فهو أكثر فرق المسابقة تحويلاً لتلك الكرات المسترجعة إلى تسديدات مباشرة بـ 17 تصويبة، مما يجعل معركة الضغط سلاحًا ذا حدين قد ينقلب على من يخطئ في تنفيذه.


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  • Kylian Mbappe Real Madrid 2026/27getty

    صراع الأفراد من مبابي إلى شبح مورينيو

    في الخط الأمامي، يبدو كيليان مبابي في نزهة مفضلة كلما واجه قمصان إشبيلية، فالنجم الفرنسي ساهم في أربعة أهداف خلال أربعة مباريات أمامه بتسجيله ثلاثة أهداف وصناعته هدفًا واحدًا، وزار الشباك في ثلاث مواجهات منفصلة، ولا يتفوق عليه في فرقه المفضلة سوى ريال سوسييداد.

    في المقابل، يعول إشبيلية على جرأة مهاجمه روبي أور الذي أطلق خمس تسديدات في لقائه الأخير خارج الديار أمام ليفانتي، معادلاً الرقم القياسي للاعبي إشبيلية في مباراة خارجية منذ الموسم الماضي رفقة أكور آدامز.

    أما على الخطوط، فالأفضلية تصب تمامًا لمصلحة جوزيه مورينيو الذي انتصر في خمس من أصل ست مباريات خاضها ضد إشبيلية، وهو الفريق الذي ذاق مرارة سداسيات مورينيو مرتين بنتيجة 6-2 في عام 2011. 

    في المقابل، يمر مدرب إشبيلية لويس جارسيا بأسوأ سلسلة هزائم شخصية بتلقيه ست خسائر متتالية أمام ريال مدريد، رغم ذكرياته السابقة التي شهدت اقتناصه نقاطًا من مورينيو تحديدًا بفوز وتعادل في مواجهات قديمة.


  • بيت القصيد

    المعركة التكتيكية في سانتياجو برنابيو لن تحسمها العقدة التاريخية وحدها، فإشبيلية يملك المنظومة الأكثر شراسة في الضغط العالي لاستغلال الثغرة التي عانى منها ريال مدريد أمام روما.

    غير أن محاولة خنق الملكي في ملعبه تشبه اللعب بالنار في وجود مبابي وجاهزية مورينيو لمعاقبة المساحات، ليصبح السؤال الأبرز: هل ينجح إشبيلية في استغلال سلاح روما، أم يدفع ثمن المغامرة أمام أسرع تحولات هجومية في إسبانيا؟


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