من يقف أمام مبابي؟! ومعركة خاسرة في الضغط.. ريال مدريد يستقبل إشبيلية بمخاوف روما!

يستقبل ملعب سانتياجو برنابيو مساء الأحد مواجهة نارية تجمع بين ريال مدريد وضيفه إشبيلية، في موعد يتجاوز مجرد كونه صدامًا تقليديًا ضمن منافسات الدوري الإسباني.

يدخل الفريق الملكي اللقاء وهو يحمل نشوة العودة المثيرة والريمونتادا الأخيرة أمام روما، لكن تلك النشوة تظل محاصرة بهاجس فني مقلق كشفته الشباك التي اهتزت بسبب أخطاء فادحة في الخروج بالكرة تحت وطأة ضغط الفريق الإيطالي.

هذا العيب بالتحديد يضع رجال المدرب جوزيه مورينيو أمام اختبار حقيقي لا يقبل التهاون، لأن الضيف الأندلسي قادم بأسلحة تضغط على الجرح نفسه.