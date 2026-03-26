من يفوز بدوري روشن السعودي 2025-2026؟ جدول مباريات النصر والأهلي والهلال المتبقية؟

تعرف على طرق حصول النصر أو الهلال أو الأهلي على دوري روشن السعودي وجدول مبارياتهم المتبقية في موسم 2025-2026

موسم 2025-2026 من دوري روشن السعودي يشهد صراعًا قويًا بين النصر والأهلي والهلال، كل فريق يسعى لإرضاء طموح أنصاره بتحقيق اللقب الغالي.

الأمور ساخنة وفارق النقاط الآن 3 نقاط لصالح النصر تفصله عن الهلال، وبفارق 5 نقاط عن الأهلي ويأتي من بعيد بعض الشيء القادسية وتفصله 7 نقاط عن النصر المتصدر.

وفي التقرير التالي من "جول" يكشف سير المنافسة في دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026، وجدول مباريات النصر والهلال والأهلي نحو اللقب.

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026 القنوات الناقلة والترتيب

  • جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026

    المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
    1النصر26221371195267
    2الهلال26197067234464
    3الأهلي26195251193262
    4القادسية26186262253760
    5التعاون26136747331445
    6الاتحاد2612684134742
    7الاتفاق2611693644-839
    8نيوم2696113136-533
    9الفيحاء2696113441-733
    10الحزم2687112947-1831
    11الخليج2686124444030
    12الشباب2678113339-629
    13الفتح2677123447-1328
    14الخلود2681173448-1425
    15ضمك26410122442-1822
    16الرياض2647152549-2419
    17الأخدود2634192257-3513
    18النجمة2615202361-388
  • متي ينتهي دوري روشن السعودي 2025-2026؟

    يضم الدوري السعودي 18 فريقًا، وهو ما يعني أن عدد الجولات في كل موسم هو 34 جولة.

    وبحسب رزنامة دوري روشن، فإن الجولة الأخيرة من المسابقة ستكون يوم الخميس 21 مايو 2026.



  • ما مباريات النصر المتبقية في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

    الجولةالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
    27النصر - النجمةالجمعة 3 أبريل 2026
    21:00 السعودية، 22:00 الإمارات    		-الأول بارك
    28الأخدود - النصرالسبت 11 أبريل 2026
    21:00 السعودية، 22:00 الإمارات    		-استاد مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية
    29النصر - الاتفاقالجمعة 24 أبريل 2026
    21:00 السعودية، 22:00 الإمارات    		-الأول بارك
    30النصر - الأهليالثلاثاء 28 أبريل 2026
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		-الأول بارك
    31القادسية - النصر

    السبت 2 مايو 2026

    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات

    		-استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية
    32النصر - الهلال

    الخميس 7 مايو 2026

    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات

    		-الأول بارك
    33الشباب - النصر

    الأربعاء 13 مايو 2026

    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات

    		-نادي الشباب
    34النصر - ضمك

    الخميس 21 مايو 2026

    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات

    		-الأول بارك

  • ما مباريات الهلال المتبقية في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

    الجولةالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
    27الهلال - التعاونالسبت 4 أبريل 2026،
    21:00 السعودية، 22:00 الإمارات    		-المملكة أرينا
    28الهلال - الخلودالثلاثاء 7 أبريل 2026،
    21:00 السعودية، 22:00 الإمارات    		-المملكة أرينا
    29الخليج - الهلالالسبت 11 أبريل 2026،
    18:40 السعودية، 19:40 الإمارات    		-الأمير محمد بن فهد
    30الهلال - ضمكالثلاثاء 28 أبريل 2026،
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		-المملكة أرينا
    31الحزم - الهلالالسبت 02 مايو 2026،
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		-نادي الحزم
    32النصر - الهلالالخميس 07 مايو 2026،
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		-الأول بارك
    33الهلال - نيومالأربعاء 13 مايو 2026،
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		-المملكة أرينا
    34الفيحاء - الهلالالخميس 21 مايو 2026،
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		-المجمعة

  • ما مباريات الأهلي المتبقية في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

    الجولةالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
    27الأهلي - ضمك

    السبت 4 أبريل 2026،

    19:15 السعودية، 20:15 الإمارات

    		-الإنماء
    28الأهلي - الفتح

    السبت 11 أبريل 2026،

    19:20 السعودية، 20:20 الإمارات

    		-الأمير عبدالله الفيصل
    29الفيحاء - الأهلي

    الثلاثاء 7 أبريل 2026،

    18:55 السعودية، 19:55 الإمارات

    		-المجمعة
    30النصر - الأهلي

    الثلاثاء 28 أبريل 2026،

    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات

    		-الأول بارك
    31الأهلي - الأخدود

    السبت 2 مايو 2026،

    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات

    		-الإنماء
    32التعاون - الأهلي

    الخميس 7 مايو 2026،

    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات

    		-نادي التعاون
    33الأهلي - الخلود

    الأربعاء 13 مايو 2026،

    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات

    		-الإنماء
    34الخليج - الأهلي

    الخميس 21 مايو 2026،

    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات

    		-الأمير محمد بن فهد

  • كيف يحسم دوري روشن السعودي 2025-2026 في حالة تساوي النقاط؟

     إذا كان هناك تطابق بين فريقين أو أكثر في عدد النقاط، يتم تحديد الفائز على النحو التالي:

     أعلى عدد من النقاط في مباراة أو مباريات الفريقين أو الفرق المتعادلة فيما بينها

    أعلى فارق أهداف (ماله من أهداف ناقص ما عليه) في مباراة او مباريات الفريقين أو الفرق المتعادلة فيما بينها، دون احتساب أفضلية التسجيل خارج الأرض.

    الفريق الأكثر تسجيلًا للأهداف في مباراة او مباريات الفريقين أو الفرق المتعادلة فيما بينها، دون احتساب أفضلية التسجيل خارج الأرض.

    في حال استمرار التعادل بين فريقين أو أكثر من الفرق المتعادلة بعد تطبيق الفقرات من 1 - 3 من هذه المادة يتم إعادة تطبيق  الفقرات من هذه المادة مرة أخرى فقط على مباريات الفريقين او الفرق المتساوية:

    4. أعلى فارق أهداف في كامل المسابقة (ماله من أهداف ناقص ما عليه).   

    5. الفريق الأكثر تسجيل للأهداف في كامل المسابقة، دون احتساب أفضلية التسجيل خارج الأرض    

    6.إذا كانت الفرق المتعادلة فريقان وكانا سويا على أرض الملعب في المباراة الأخيرة يتم لعب شوطين إضافيين كمباراة جديدة، دون احتساب أفضلية تسجيل الأهداف خارج الأرض، وفي حال التعادل في الأشواط الإضافية يتم لعب ركلات الترجيح من علامة الجزاء وفقًا لتعليمات الاتحاد الدولي ولجنة الحكام الرئيسية.

     7. الأقل حصولاً على مجموع النقاط جراء حصول لاعبيه على البطاقات الصفراء والحمراء في مباريات المسابقة، بحيث يتم احتساب البطاقة الحمراء بثلاث نقاط والبطاقة الصفراء بنقطة واحدة. 

    وإذا كانت الفرق المتعادلة أكثر من فريقين أو فريقان أو لا يلعبان سويًا على أرض الملعب يتم إجراء مباراة أو مباريات فاصلة بطريقة خروج المغلوب من مرة واحدة بين الفرق المتعادلة فيما بينها وتقوم لجنة المسابقات بتحديد آلية وموعد ومكان إقامة المباراة أو المباريات.

    في حال تعادل فريقين أو أكثر بالنقاط، فإنه يتم تحديد المراكز أثناء المسابقة، وحتى نهاية الجولة قبل الأخيرة من المسابقة وفقًا للترتيب التنازلي التالي:

    8. أعلى فارق أهداف في كامل المسابقة، ما له من أهداف ناقص ما عليه.

    9. الفريق الأكثر تسجيلًا للأهداف في كامل المسابقة.

    10. الفريق الأعلي تصنيفًا في المسابقة للموسم الماضي.