أحمد مجدي

من يفوز بالدوري الإسباني 2025-2026؟ جدول مباريات برشلونة وريال مدريد المتبقية

تعرف على طرق حصول برشلونة أو ريال مدريد على الدوري الإسباني وجدول مبارياتهما المتبقية في موسم 2025-2026

موسم 2025-2026 من الدوري الإسباني يشهد صراعًا محتدمًا بين ريال مدريد وبرشلونة، برشلونة حامل اللقب في النسخة الأخيرة، والذي يتمنى الاحتفاظ بلقبه، بينما يريد الفريق الملكي إعادة اللقب المحبب إلى جماهيره لخزائنه من جديد.

الأمور ساخنة للغاية وفارق النقاط لا يزيد عن 4 نقاط في أقصى تقدير بين القطبين، برشلونة يسير بخطى ثابتة في المنافسة وأصعب شيء أن ينافسك ريال مدريد.

وفي التقرير التالي من "جول" يكشف سير المنافسة في الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، وجدول مباريات برشلونة وريال مدريد نحو اللقب.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2025-2026 القنوات الناقلة والترتيب

  • جدول ترتيب الدوري الإسباني 2025-2026

    المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
    1برشلونة29241478285073
    2ريال مدريد29223463263769
    3فياريال29184754342058
    4أتلتيكو مدريد29176649282157
    5ريال بيتيس29111174437744
    6سيلتا فيجو29101184135641
    7ريال سوسيداد29108114445-138
    8خيتافي29115132531-638
    9أتلتيك بيلباو29115133241-938
    10أوساسونا29107123435-137
    11إسبانيول29107123644-837
    12فالنسيا2998123242-1035
    13جيرونا29810113144-1334
    14رايو فاليكانو29711112835-732
    15إشبيلية2987143749-1231
    16ألافيس2987143041-1131
    17إلتشي29611123846-829
    18مايوركا2977153447-1328
    19ليفانتي2968153448-1426
    20ريال أوفييدو2949162048-2821
  • متي ينتهي الدوري الإسباني 2025-2026؟

    يضم الدوري الإسباني 20 فريقًا، وهو ما يعني أن عدد الجولات في كل موسم هو 38 جولة.

    وبحسب رزنامة الليجا، فإن الجولة الأخيرة من المسابقة ستكون يوم الأحد 24 مايو 2026.



  • ما مباريات برشلونة المتبقية في الدوري الإسباني 2025-2026؟

    الجولةالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
    30أتلتيكو مدريد - برشلونةالأحد 4 أبريل 2026
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 طيران الرياض ميتروبوليتانو
    31برشلونة - إسبانيولالأحد 11 أبريل 2026
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 كامب نو
    32خيتافي - برشلونةالأحد 26 أبريل 2026
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 كوليسيوم ألفونسو بيريز
    33برشلونة - سيلتا فيجوالأربعاء 22 أبريل 2026
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 كامب نو
    34أوساسونا - برشلونةالأحد 3 مايو 2026
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 إل سادار
    35برشلونة - ريال مدريدالأحد 10 مايو 2026
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 كامب نو
    36ألافيس - برشلونةالأربعاء 13 مايو 2026
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 مينديزوروزا
    37برشلونة - ريال بيتيسالأحد 17 مايو 2026
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 كامب نو
    38فالنسيا - برشلونةالأحد 24 مايو 2026
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 ميستايا

  • ما مباريات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني 2025-2026؟

    الجولةالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
    30ريال مايوركا - ريال مدريدالسبت 4 أبريل 2026
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 إيبيروستار
    31ريال مدريد - جيروناالجمعة 10 أبريل 2026
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 سانتياجو برنابيو
    32ريال بيتيس - ريال مدريدالأحد 26 أبريل 2026
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 لا كارتوخا
    33ريال مدريد - ألافيسالأربعاء 22 أبريل 2026
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 سانتياجو برنابيو
    34إسبانيول - ريال مدريدالأحد 3 مايو 2026
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 كورنيّا إل برات
    35برشلونة - ريال مدريدالأحد 10 مايو 2026
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 سبوتيفاي كامب نو
    36ريال مدريد - ريال أوفييدوالأربعاء 13 مايو 2026
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 سانتياجو برنابيو
    37إشبيلية - ريال مدريدالأحد 17 مايو 2026
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 رامون سانشيز بيزخوان
    38ريال مدريد - أتلتيك بلباوالأحد 24 مايو 2026
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 سانتياجو برنابيو

  • كيف يحسم برشلونة أو ريال مدريد لقب الدوري الإسباني 2025-2026؟

    ما زالت المنافسة على أشدها فيما يتعلق بصراع التتويج بلقب الدوري الإسباني 2025-2026 بين ريال مدريد وبرشلونة.

    الفريق الكتالوني يتقدم بفارق 4 نقاط لكن أي تعثر في مباراة واحدة سيكون له دور كبير في تسهيل الأمور على الملكي.

    ذلك لأن مباراة الكلاسيكو المرتقبة يوم 10 مايو 2026 ستكون محورية في شكل المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

  • كيف يحسم الدوري الإسباني في حال التعادل بالنقاط؟

    بحسب لائحة الدوري الإسباني، فإنه في حال تعادل النقاط يتم اللجوء إلى المعايير التالية بالترتيب:

    • المواجهات المباشرة بين الأندية المتساوية في عدد النقاط
    • فارق الأهداف في المباريات التي لُعبت بين الأندية التي تساوت في عدد النقاط
    • فارق الأهداف بوجه عام

